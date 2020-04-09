Юрий Башмет и Денис Мацуев отказались от гонораров за «карантинные» концерты

На днях Российский музыкальный союз (РМС) написал письмо премьер-министру Мишустину с просьбой поддержать музыкальную индустрию, которая в этом году потеряет около 20 миллиардов рублей. Речь шла о налоговых послаблениях, которые позволят увеличить размер вознаграждения авторам, исполнителям и правообладателям. Однако, некоторые эту инициативу восприняли по-своему: мол, обнаглели, уже шикующий шоу-бизнес просят поддержать - Киркорову с Басковым денег что ли мало?

"Комсомолка" связалась с одним из авторов инициативы, сопредседателем РМС и знаменитым музыкантом Юрием Башметом.

- Киркоров? - удивился Башмет. - Что, так и пишут? Это надо же так все перевернуть! Речь не о нем, конечно, да и не только о шоу-бизнесе. Сколько у нас классических музыкантов-одиночек, которые не находятся на государственном содержании, а являются частными предпринимателями. Дирижеры, солисты оказались беспомощны в этой ситуации - туризм и музыкальная индустрия первыми приняли на себя удар пандемии. У музыкантов, как и у авторов, масса налогов. Малому и среднему ставку снизили, так почему бы и нам не пойти навстречу?

В конце марта Юрий Башмет провел онлайн-концерт в пустом зале консерватории еще до того, как это стало мейнстримом. И как выяснилось, гонорар за это не получал:

- Сейчас я работаю бесплатно, конечно, а как же иначе. И Денис Мацуев, я знаю, тоже. А разве есть другие варианты, когда нет зрителей в зале?

- Ну, многие артисты сейчас за гонорар выступают на площадках онлайн-кинотеатров. Разве это зазорно, если человек делает свою работу?

- Я никого не осуждаю, может, у них совсем туго с деньгами (вот тут Башмет ошибся - онлайн-концерты дают топ-артисты: Валерия, Елка, Григорий Лепс, "Сплин", Арбенина и другие. - Ред.)? Но я лично ни на что не претендую. Я даже не знаю, как бы я отреагировал, если мне или моим музыкантам предложили гонорар. В ближайшее время у нас запланированы еще два "карантинных" выступления - в "Зарядье" и Большом театре, гонорары за них мы даже не обсуждаем. Я считаю, ничего удивительного в этом нет. Разве за деньги Клавдия Шульженко пела на войне свой "Синий платочек"? Вот именно, бесплатно. А сейчас чем не война...

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