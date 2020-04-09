Шойгу предложил чешскому коллеге передать в Россию снесенный памятник маршалу Коневу

Сергей Шойгу обратился к главе военного ведомства Чехии Лубомиру Метнару с просьбой о передаче российской стороне в самые кратчайшие сроки снесенного в Праге с постамента памятника маршалу Ивану Коневу. Письмо российского министра опубликовала на своем сайте компартия Чехии и Моравии.

- Господин министр, не могу не выразить свое сожаление действиями органов самоуправления района Прага-6, которые накануне 75-ой годовщины победы над немецким нацизмом отстранили памятник герою и освободителю Европы и самой Праги от нацистов, маршала Ивана Степановича Конева. Искусно проведенная в 1945 году военная операция по освобождению Праги от нацистов сохранила жизни сотен тысяч чехов и освободила миллионы Ваших сограждан от нацистского ярма", - говорится в письме Шойгу.

Министр также напомнил, что наша страна заплатила за освобождение Европы от нацизма огромную цену. Только в ходе пражской стратегической операции погибло и было ранено более 50 тысяч наших отцов и дедов, которые сражались за свободу и независимость чешского народа.

- Мы не можем остаться безучастными к отстранению памятника маршалу Ивану Коневу. Прошу Вас как можно скорее передать памятник Российской Федерации. Ожидаем от Вас информацию о месте и времени его передачи. Если решение данной проблемы требует финансовых расходов, мы готовы полностью их оплатить, - подчеркнул в своем обращении министр.

Напомним, в минувшую пятницу власти района Прага-6, реализуя свое решение от 12 сентября 2019 года, демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, который был установлен в этом районе. По словам инициатора сноса памятника, старосты (главы) района 36-летнего Ондржея Коларжа, монумент передается в музей истории ХХ века.

О своем возмущении действиями районных властей сообщили пресс-секретарь президента Чехии Йиржи Овчачек, депутат парламента Ярослав Фолдына, свой протест выразили также экс-президент страны Вацлав Клаус, руководство компартии, военные ветераны и другие представители чешской общественности.