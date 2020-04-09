Спасет ли лекарство против вшей человечество от коронавируса

Ученые всего мира продолжают искать способы лечения коронавируса SARS-Cov-2. Австралийские исследователи из университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне провели эксперимент с использованием препарата ивермектин. Опыт в пробирках на культурах инфицированных человеческих клеток показал, что в течение 48 часов лекарство приводит к снижению количества вирусной РНК на 99%. «Однократная обработка способна вызывать уменьшение вируса в 5000 раз за 48 часов в культуре клеток», — сообщают авторы научной статьи.

Возможно, спасительное средство наконец-то найдено?

- В целом все выглядит действительно многообещающе, - считает эксперт по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных средств, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

ПРОТИВ НЕМАТОД, ВШЕЙ И СЫПИ НА ЛИЦЕ

- Ивермектин - давно известный противопаразитарный препарат, - поясняет эксперт. - Во многих странах мира его используют как средство против круглых червей нематод, а также для избавления от вшей. У нас в стране ивермектин зарегистрирован только в виде крема для наружного применения. Он предназначен для лечения хронического кожного заболевания розацеа (красноватые высыпания, зачастую на лице. - Ред.).

Как работает ивермектин? Это хорошо известно. Он блокирует специальные типы каналов в кальциевых мембранах клеток и открывает их для прохождения ионов кальция. В итоге нервные и мышечные клетки гельминтов прекращают свою нормальную работу. У паразитов возникает паралич и смерть.

- Но ведь у вируса нет клеток.

- Да, тем не менее, оказалось, что препарат имеет также выраженную противовирусную активность. Причем, широкого профиля. Он работает преимущественно против РНК-вирусов, к которым относятся, в том числе, нынешний коронавирус, вирусы гриппа, ВИЧ, лихорадки Денге, Западного Нила и другие.

Ивермектин блокирует связывание вирусных протеинов (белков) со специальным белковым комплексом внутри клеток, который помогает определенному вирусному белку попасть в ядро клетки. Когда ивермектин проникает внутрь клеток, он сам связывается с белковым комплексом и не дает ему соединиться с вирусными белками. За счет этого серьезно снижается эффективность размножения вируса. Именно таким образом препарат работает против многих РНК-вирусов. Такие подтверждения были получены на культурах инфицированных клеток в лабораторных опытах.

А ЧТО НА ПРАКТИКЕ?

- Однако на практике возникли сложности, - продолжает Николай Крючков. - Чтобы зарегистрировать применение ивермектина против того или иного вируса, нужно провести клинические исследования с участием людей. Одно из известных завершенных исследований было проведено в 2014 — 2017 гг. для лечения Лихорадки Денге. Это опасное заболевание, распространенное в Юго-Восточной Азии. Исследование проводилось в Таиланде. В культуре клеток ивермектин эффективно подавлял размножение вируса лихорадки внутри клеток (как и сейчас подавляет коронавирус вс опытах на клеточных культурах. - Ред.). Но, к сожалению, в исследованиях на людях оказалось, что клинического эффекта нет. То есть препарат не влиял на исход заболевания. Результатом исследования стал негативный вывод об эффективности. Ивермектин не зарегистрировали для лечения лихорадки Денге.

Однако это не значит, что все потеряно, - подчеркивает эксперт. Специалисты склоняются к тому, что нужно корректировать и подбирать дозы лекарства. Скорее всего, доза, достаточная для уничтожения круглых червей, недостаточна для борьбы с коронавирусом. Возможно, для лечения COVID-19 нужна либо большая доза, либо более частое и/или долгое применение. Это условия пока не понятны, и для их выяснения нужны клинические исследования препарата на людях.

С другой стороны, у ученых и врачей есть опасения: не приведет ли повышение дозы и частоты применения к слишком большому усилению побочных эффектов. При существующей схеме приема препарат безопасен. Но надо понимать, что для лечения паразитарных болезней пациент принимает всего одну таблетку один раз либо курсом по одной таблетке всего 4 раза в год.

ВМЕСТО ВЫВОДА

- В целом эксперимент по применению ивермектина для борьбы с коронавирусом SARS-Cov-2 выглядит перспективно, - считает Николай Крючков. - Препарат доказал свою высокую эффективность против других заболеваний. Он очень дешевый, поскольку истек срок действия патента. Вопрос только в том, что требуется время. Чтобы провести хотя бы пилотные клинические испытания и ответить на главные вопросы: какие дозы и режим приема препарата будут эффективны и в то же время безопасны в клинической практике, то есть у больных людей.

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