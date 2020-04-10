2020-04-10T17:55:13+03:00
Спорт

Федерер бьют мечом по стене, а Бэкхем бегает вокруг своего поместья: как известные спортсмены поддерживают форму в режиме самоизоляции

Звезды спорта по всему мира показывают в соцсетях упражнения, большинство из которых повторить у себя дома под силу каждому [видео]
Сергей КИРИЛЛОВ
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Роджер Федерер не сидит дома без дела.Роджер Федерер не сидит дома без дела.
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Тони Кросс чеканит, сидя на полу

Немецкий футболист Тони Кросс, выступающий за мадридский «Реал» и сборную Германии, сейчас на виду. Пару недель назад он сделал громкое заявление, выступив против снижения зарплаты. Мол, он не знает, куда пойдут сэкономленные на нем деньги. Лучше уж он распорядится ими сам.

А потом Кросс, имеющий 27 миллионов подписчиков в Инстаграм и еще 8 млн в Твиттере, стал одним из самых активных участников акции «Тренируйся дома». Тони на видео продемонстрировал, на что способен один из лучших полузащитников мира.

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Тони Кросс показывает, как тренируется дома
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На 14 –й день самоизоляции Тони Кросс показывает простейшие упражнения с мячом, которые можно делать, не выходя из дома, и ничего не разбить. А потом переходит к более сложным трюкам. Например, чеканит мячом сидя на полу. Надо признаться, получается у него это очень виртуозно.

А в новом сюжете немецкий футболист подхватывает челлендж легендарного теннисиста Роджера Федерера и начинает стучать мячиком в стену. Теннисные навыки у Тони Кросса, конечно, не столь выдающиеся, но получается неплохо.

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Тони Кросс "играет в теннис"
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«Вызов принят @rogerfederer по крайней мере шляпа подходит... я бы с удовольствием посмотрел, как ты выполняешь одно из моих заданий за последние две недели», - написал Федереру Кросс.

Думаем, это упражнение может повторить каждый. Главное, чтобы эта стена не граничила с квартирой соседей. И шляпу не забудьте.

Роджер Федерер показал, как правильно бить мячиком по стеночке

Знаменитый швейцарский теннисист Роджер Федерер не сидит дома без дела. Он не только тренируется на домашнем корте, но и ведет за собой миллионы своих поклонников. 20-кратный победитель турниров Большого шлема устроил челлендж, который может повторить каждый. Виртуоз ракетки просто стучит мячиком по стенке с очень близкого расстояния, что в его руках выглядит очень артистично. При этом Роджер неизменно проводит свои показательные уроки в шляпе.

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Тренировка Роджера Федерера
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«Вот вам полезное Соло-упражнение. Давайте посмотрим, что у вас есть! Ответьте мне видео, и я дам вам несколько советов. Выбирайте шляпу с умом», - подписал Федерер.

Уже через день к нему посыпались сюжеты, которые теннисист смонтировал в своем Инстаграм.

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Ролик из видео участников челленджа Роджера Федерера
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«Спасибо всем, кто принимал в этом участие. Я получил несколько удивительных видео, на которых отличные залпы ударов, наряды, шляпы, собаки, младенцы, зеркала, холодильники, стены и врачи... Я действительно наслаждался ими, продолжайте их мне отправлять», - подписал Федерер.

Дэвид Бэкхем бегает вокруг своего поместья

Знаменитый футболист Дэвид Бэкхем вышел на пробежку. Не бритый и явно подрастерявший форму экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии подписал видео:

«Я, как и все вы, сидел дома и старался не терять времени на свою семью. Нам так повезло в Великобритании, что мы можем покидать свои дома, чтобы заниматься спортом. Бег помогает мне сохранять здоровье ума и тела в такие моменты, как сейчас. Завтра ноги будут болеть, но я чувствую себя хорошо», - поделился своими впечатлениями 44-летний Бэкхэм.

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Пробежка Дэвида Бэкхема
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Однако семью Бэкхемов встретили в их загородном имении Котсуодс, куда они переехали из Лондона, не радостно. Местные жители считают, что бежавшие из столицы богачи только распространяют коронавирус. «Бэкхемы поступают эгоистично, когда переезжают на карантин за город», - цитируют продавца мясной лавки английские СМИ.

«Они хваcтают безупречными загородными особняками и веселым досугом в соцсетях, а на деле просто пытаются утереть нам нос. Бэкхэмы и другие селебрити поступают глупо, безответственно и грубо». – подтверждает настроения местный чиновник.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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