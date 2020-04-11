Певица Анастасия и певец Юлиан разводятся через год после свадьбы

54-летняя Анастасия и 46-летний Юлиан объявили о разводе: пара рассталась спустя год после свадьбы. Супруги поссорились и решили пожить отдельно. А потом и вовсе поставили точку в своих отношениях. О своем решении Юлиан рассказал в эфире шоу Андрея Малахова. Певец не стал называть причину размолвки и только сказал, что не собирается мириться с Анастасией, и решительно настроен подать на развод.

- Мы не живем вместе уже месяц. К сожалению, это не из-за карантина. Мы приняли решение развестись, — сообщил Юлиан.

Анастасия все произошедшее пока не комментирует. Юлиан же признался, что его родители очень расстроились, узнав о крахе их брака.

- Я пытался до последнего сохранить семью, но ничего не вышло. Скорее всего, придется подавать на развод, - рассказал Юлиан «СтарХиту». - Мои родители знают об этом, они жутко расстроены. Я все еще люблю Настю, но мы решили расстаться. О причинах скажу позже, не сейчас.

А ведь как красиво все начиналось! Год назад Анастасия и Юлиан сообщили, что чувства накрыли их с головой. Да так сильно, что они собрались немедленно расписаться. Что характерно, о свадьбе они объявили все в том же шоу Андрея Малахова. Поэтому многие недоверчевые зрители усмотрели в этом бракосочетании очередной пиар-ход: мол, подзабытые артисты с подачи телевизионщиков решили таким образом напомнить о себе.

Но свадьба действительно состоялась. Для Анастасии это был уже восьмой брак, видимо поэтому в загсе она была совершенно спокойна. А вот Юлиан впервые поставил штамп в паспорте. По словам супругов, до свадьбы они дружили целых 27 лет. А потом вдруг – бах, и посмотрели друг на друга совершенно другими глазами. Юлиан внезапно понял, что испытывает к Анастасии не только дружеские чувства, которые он не смог долго держать в себе. Поэтому набрался храбрости и сделал ей предложение за кулисами во время совместного концерта.

radio_julian Свадьба Анастасии и Юлиана

- Я так опешила, что чуть все слова не забыла, - рассказывала тогда Анастасия.

Но когда конфетно-букетный период сменился суровыми буднями семейной жизни, отношения стали портиться. Между супругами начались конфликты, один из которых в итоге привел их к разводу.