Последние новости на утро 10 апреля 2020: вирусологи назвали опасные последствия заражения COVID-19, психологи дают советы о сохранении нервов на карантине

Тема коронавируса касается практически каждого жителя планеты, но самым страшным остается то, какие ждать последствия от пандемии. Врачи предостерегают об опасных эффектах covid-19. По мнению специалистов, вирус может вызывать различные патологии у людей, в частности привести к инфаркту или инсульту. В группе риска - пожилые люди. Их иммунная система намного слабее и более восприимчива к инфекциям.

В Москве скончались еще 12 пациентов с пневмонией и положительными результатами тестов на коронавирус. Среди умерших пациентов люди в возрасте от 33 до 87 лет. Некоторые из них имели проблемы с сердцем, в частности, острую сердечную и печеночную недостаточности.

Сохранить здоровье в условиях пандемии поможет соблюдении режима самоизоляции, а сохранить нервы - советы психологов. Специалисты МЧС разъяснили, как не разругаться в пух и прах с близкими и сохранить семейное счастье на карантине. В случае возникновения ссор и конфликтов самое главное правило - вовремя взять паузу и грамотно выстроить диалог. Так, например, психологи рекомендуют провести разъяснительную беседу о личном пространстве, нарушение которого не всем приходится по душе.

К слову, для тех, кто сидит дома не в целях сохранения здоровья, а из-за отсутствия работы теперь сделали более упрощенный порядок безработных граждан. Его сделали электронным. Также россияне, которые находятся в поисках нового места труда, могут зарегистрироваться на портале "Работа в России".

Немного о политике. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом. Темой их беседы стало обсуждение ситуации на мировом рынке нефти. После этого президент США заявил, что это был очень конструктивный диалог.