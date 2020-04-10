Западные аналитики рассчитали, каким будет кризис в России

Кризис из-за коронавируса больно ударит по российской экономике: в лучшем случае ВВП страны сократится на 3,8% по итогам 2020 года, а в худшем падение составит 10,2%. Таков прогноз международной консалтинговой компании McKinsey & Company.

- Вероятно, мы наблюдаем самый мощный удар по мировой экономике за послевоенную историю, - пишут в своем отчете аналитики.

Для нашей страны они подготовили два сценария развития ситуации.

ОПТИМИСТИЧНЫЙ

В более оптимистичном варианте предпринимаемые властями меры по сдерживанию заразы дадут хороший эффект, и уже в первом полугодии вирус отступит. При этом экономика сразу начнет восстанавливаться. При таком развитии событий главный экономический показатель страны – ВВП – сократится на 3,8%.

Закрытие из-за карантинных мер многих предприятий приведет к росту безработицы. Она в свою очередь спровоцирует сокращение доходов населения, которое станет меньше покупать. Потребление сократится почти на 5 трлн рублей. Впрочем, при положительном сценарии и успешном «перезапуске» экономики с безработицей удастся быстро сладить.

ПЕССИМИСТИЧНЫЙ

Если же окажется, что коронавирус с нами надолго, мировую, а вместе с ней и российскую экономику ждет полноценная и масштабная рецессия. По пессимистичному сценарию мы еще даже не добрались до пика кризиса – он ожидается в первом квартале 2021 года. Тогда ВВП РФ, согласно прогнозу McKinsey & Company, рухнет на 14%. В 2020-м мы получим минус 10%. Пессимистичный сценарий предполагает, что высокий – порядка 8% - уровень безработицы будет сохраняться относительно долгое время. Потребительский спрос ужмется более чем на 10 трлн рублей. Окончательно преодолеть последствия кризисные явления получится только через 3 года - к 2023-му.

ЧТО ЕЩЕ ПРОРОЧАТ РОССИИ

Всемирный банк: ВВП России снизится на 1%

Центр развития ВШЭ: ВВП минус 2%

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования: ВВП минус 3%

Deutsche Bank: ВВП минус 4,2%

Bank of America: ВВП минус 5,6%

Официальный прогноз Министерства экономического развития РФ: ВВП плюс 1,9% (прогноз делали в январе, когда еще не был ясен масштаб вызванных коронавирусом последствий).

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