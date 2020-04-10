ВКонтакте и Музей космонавтики проведут серию трансляций о космосе при поддержке Роскосмоса

ВКонтакте отмечает 12 апреля 14-часовым прямым эфиром, подготовленным совместно с московским Музеем космонавтики и Роскосмосом. Пользователи увидят девять документальных фильмов, а также смогут задать вопросы участникам космических экспедиций.

В сообществе Музея космонавтики лётчики-космонавты в прямом эфире ответят на вопросы пользователей ВКонтакте. В трансляции примут участие Герои Российской Федерации Александр Мисуркин, Александр Калери, Юрий Усачёв, Михаил Корниенко, Сергей Прокопьев, Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и Сергей Рязанский. Там же можно будет посмотреть авторское шоу ВКонтакте «МКС на связи» и документальные фильмы о космонавтах: например, «Юрий Гагарин. Семь лет одиночества», «Валентина Терешкова. Чайка и Ястреб» и «Алексей Леонов. Прыжок в космос».

Трансляция «День космонавтики — 2020» начнётся во время старта космического корабля Юрия Гагарина в 1961 году — в 9 часов 7 минут по Москве. Полное расписание эфиров доступно в сообществе московского Музея космонавтики (vk.com/kosmo_museum).

Зера Черешнева, руководитель событийного маркетинга ВКонтакте:

«На протяжении последних пяти лет ВКонтакте активно поддерживает тему космоса. На нашей платформе регулярно транслируются пуски, стыковки, открытия люков на орбите и выходы в открытый космос. В этом году День космонавтики проходит исключительно в онлайн-пространстве, поэтому мы постарались собрать максимальное количество качественного контента для пользователей в одной 14-часовой трансляции».

ВКонтакте ежегодно отмечает День космонавтики. Год назад состоялась презентация пилотного выпуска шоу «МКС на связи», где знаменитости выходят на прямую связь с космонавтами на орбите из главного зала московского Музея космонавтики. Гостями первых двух сезонов программы стали ведущая Елена Летучая, режиссёр Фёдор Бондарчук, художник Покрас Лампас, популярные блогеры Ида Галич, Дмитрий Масленников, Вилсаком, артисты Полина Гагарина, Диана Арбенина, Катя IOWA, «Ума Турман», Ёлка, Звонкий и другие.