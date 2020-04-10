«Купили на дне»: Правительство сэкономило на покупке Сбербанка 600 миллиардов рублей

Финансовые власти страны переложили Сбербанк из одного кармана в другой. Именно так можно охарактеризовать сделку, которая прошла накануне. Банк России продал контрольный пакет акций крупнейшего российского банка (52,3%) российскому правительству. Теперь его держателем станет Минфин.

Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей. Почти на 600 млрд меньше, чем планировалось изначально. Это объясняется тем, что котировки акций Сбербанка за два месяца упали примерно на 20%. В середине февраля одна ценная бумага стоила 250 рублей. Сейчас - около 200.

- Цена одной акции в договорах определена как средневзвешенная цена обыкновенных акций ПАО Сбербанк по итогам торгов на Московской Бирже за 30-дневный период с 09 марта по 07 апреля 2020 года и составила 189,44 рубля за акцию, - говорится в сообщении ЦБ.

Всего Минфин купил по этой цене 11 млрд 293 млн 474 тысячи обыкновенных акций Сбербанка, пояснили в пресс-службе ведомства.

Причин для продажи было несколько. Во-первых, таким образом снимался конфликт интересов. Ведь с одной стороны ЦБ был собственником Сбербанка, а с другой - его регулятором. Это мешало объективно контролировать работу крупнейшего банка страны. Во-вторых, если правительство становится владельцем Сбера, то и дивиденды от его работы будут приходить в федеральную казну.

К примеру, в прошлом году чистая прибыль Сбербанка составила 870 млрд рублей. Все госкомпании с некоторого времени обязаны отдавать в виде дивидендов не менее 50% от этой суммы акционерам. Значит, правительство сможет получить в 2020 году более 200 млрд рублей. Это соответствует доходности в 10% годовых. Довольно выгодная сделка.

А учитывая тот факт, что львиная доля вырученных денег пойдет обратно в бюджет, реальных затрат у правительства почти не будет. Центробанк по закону обязан перечислять 75% чистой прибыли в бюджет. А по этой сделке - и того больше. В ЦБ останется всего 300 млрд рублей. Все остальные деньги (1,84 трлн рублей) пойдут на погашение дефицита бюджета.

Напомним, изначально планировалось, что продавать Сбербанк будут по частям. То есть сделку растянут на полгода-год, чтобы сгладить возможные риски колебаний котировок. Но потом решили, что лучше это сделать одним махом. Во-первых, цена опустилась довольно низко. То есть покупать стало выгоднее на 20%. Не надо слишком много тратить денег из ФНБ. Во-вторых, деньги требуются для помощи экономике именно сейчас. Нужно выделять дополнительные средства на здравоохранение плюс в ближайшие месяцы ожидается большой провал по налоговым платежам из-за отсрочек, которые предоставляются бизнесу.

КСТАТИ

Зачем государство само у себя покупает «Сбербанк» за 3 триллиона

Минфин выкупит у Центрального банка акции «Сбербанка» (50% + 1 штуку) по рыночной стоимости — это порядка 2,7 триллиона рублей. Причем потратит на это деньги из Фонда национального благосостояния — ту самую кубышку, которую страна скопила за счет нефтегазовых доходов. А там всего около 7,7 триллионов рублей. То есть государство продает само себе акции государственного банка и тратит на это триллионы, которые можно было пустить, например, на строительство дорог! Зачем - может возникнуть вопрос у простого человека. (подробности)