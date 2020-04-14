Нет - самолечению, да - врачебному назначению

Вирусы наступают, и все актуальнее становится тема собственной защиты организма. Хватит ли сил, чтобы дать отпор возбудителям заболеваний? Может, купить что-то для укрепления иммунитета? Или пропить антибиотики, если мучает «простуда»? Есть ли вообще какие-то средства, которые справляются с такой задачей? На вопросы отвечает Викулов Георгий Христович, Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций.

Хватит ли сил, чтобы дать отпор возбудителям заболеваний? Может, купить что-то для укрепления иммунитета? Или пропить антибиотики, если мучает «простуда»? Есть ли вообще какие-то средства, которые справляются с такой задачей?

- Мы живем в такое время, когда почти каждый человек получает информацию из интернета, а поэтому многие думают, что «знают», как обращаться со своим здоровьем. Появилась привычка стимулировать иммунитет народными средствами или приобретать для этой цели лекарственные препараты.

Не навредят ли такие меры поддержки организму? И что делать, если в укреплении здоровья действительно есть объективная потребность - например, человек часто сталкивается с «простудными» заболеваниями?

- Это и вправду актуальная тема. Масла в огонь подливает не только спрос, но и предложение. На полках аптек и даже супермаркетов можно найти множество БАДов и лекарств, которые предназначены для активации иммунных сил организма.

Вопрос - нужно ли это организму? Если иммунитет функционирует нормально, то такие средства могут в некоторых случаях навредить. Например, вызвать аллергию или другие патологические состояния.

- Но вместе с этим в медицине достаточно долго применяются иммуномодуляторы. Что можно о них сказать?

- Первоначально были созданы адъюванты - то есть препараты, усиливающие действие вакцин. Для человека они обычно не применяются, их вводят животным для выработки антител.

Затем создали иммунодепрессанты - они нужны, чтобы иммунитет не реагировал остро на пересадку тканей, органов.

И лишь через несколько десятилетий ученые пришли к разработке иммуномодуляторов - препаратов, балансирующих работу иммунной системы. В зависимости от того, в чем она нуждается, они усиливают или ослабляют иммунный ответ.

Важно! Иммуномодуляторы - это зарегистрированные лекарственные препараты, которые прошли исследования на эффективность и безопасность. Они применяются только по медицинским показаниям - при операциях, серьезных травмах, длительных хронических заболеваниях. Необходимы они и при некоторых онкозаболеваниях, которые развиваются на фоне сниженного иммунитета.

Но «пить что-нибудь для иммунитета» нельзя, равно как не стоит самостоятельно назначать себе антибиотики, большинство которых не влияют на вирусы и ослабляют иммунитет

- Если говорить об антибиотиках - люди ведь по-прежнему скупают их, когда «простудились». Хотя врачи и предупреждают о стремительно развивающейся антибиотикорезистентности…

- К сожалению, привычка самолечения глубоко укоренилась, но неспециалисты при этом не могут разобраться, что стало причиной их заболевания. Бактерии или вирусы?

А ведь при вирусных инфекциях лечение антибиотиками не то что просто бесполезно. Антибиотики - это иммунодепрессанты, а потому должны назначаться только при необходимости. Кроме того, из-за высокой приспособляемости бактерий с каждым годом их применение оказывается все менее эффективным. В общем, самолечение этими препаратами точно не допускается! Хотя мы знаем, что при пневмонии антибиотики спасают жизнь, в случае вирусной инфекции, например, COVID-19, лечение будет комплексным.

- Возвращаясь к проверенным, официально зарегистрированным иммуномодуляторам… Какие препараты Вы имели в виду?

- Институт биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН в конце 80-х годов ХХ века занимался разработкой иммуномодуляторов. Учеными под руководством Татьяны Михайловны Андроновой был синтезирован глюкозаминилмурамилдипептид (ГМДП).

Специалисты предположили, что такое вещество может «запускать» врожденный иммунитет.

Россия, Великобритания, Австралия и Латвия начали проводить исследования препарата. Эффективность и безопасность средства были подтверждены, и у него появилась большая доказательная база.

В 1997 году ученые удостоились премии Правительства России за разработку ГМДП.

Исследования вещества продолжаются и подтверждают благоприятное воздействие ГМДП на иммунитет. Важно, что перечень противопоказаний и побочных эффектов по-прежнему остается небольшим.

Разработанный в России ГМДП воздействует на клетки врожденного иммунитета, активируя все звенья защиты организма. Усиливается противоинфекционный (противовирусный) и противоопухолевый иммунитет.

- Что можно сказать о квалификации российских врачей в области иммунологии? И насколько в этих вопросах просвещено население?

- В России ситуация с профессиональной подготовкой иммунологов обстоит лучше, чем во многих других странах. Да и благодаря обучающим мероприятиям для практиков многие доктора других специализаций знакомы с основами клинической иммунологии.

Что касается населения, то оно порой вкладывает в понятие «иммунитет» самые неожиданные смыслы. Поэтому важным подспорьем в просвещении служат научно-популярные лекции, статьи, информационно-просветительная деятельность.

Важно! Лекарственные средства имеют противопоказания и побочные действия. Перед применением обращайтесь к врачу. Не занимайтесь самолечением!

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