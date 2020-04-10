2020-04-10T18:09:29+03:00
Общество

Для получения российского гражданства не нужно будет отказываться от гражданства имеющегося

В Госдуму внесен «революционный» законопроект
Дмитрий СТЕШИН
Поделиться:
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Как горько заметил один из авторов законопроекта Константин Затулин: «Мы сами себя связали по рукам и ногам, отказавшись от главного преимущества – привлекательности России для соотечественников из ближнего зарубежья». Но самое главное, у нас была возможность избежать братоубийственного противостояния на Украине. По мнению Константина Затулина, такая ситуация просто не сложилась бы:

«Если бы мы меньше обращали внимания на фобии властей Украины и после распада СССР практиковали раздачу российских паспортов гражданам Украины, не требуя от них отказа от украинского гражданства, то к 2014 году добрая треть, если не половина населения братской Украины могла бы на законном основании считаться гражданами Российской Федерации. Кто бы тогда посмел баловаться государственными переворотами и гражданской войной на Донбассе?».

Сейчас Законопроект о поправках к «Закону о Гражданстве», в соответствии с регламентом разослан во все думские фракции и комитеты. Затем – обсуждение, дебаты и принятие поправок. Их немало. Кроме «революционной поправки» в Законопроекте есть несколько новаций, упрощающих жизнь соискателям гражданства:

1. Выпускники российских вузов смогут получить гражданство РФ через 1 год. (раньше три года - прим.корр.).

2. Упрощенный порядок получения гражданства для граждан Белоруссии, Украины, Молдовы.

3. Имеющий супруга, гражданина или гражданку РФ может получить гражданство России сразу же, после получения «Разрешения на временное проживание». Получение «вида на жительство» не нужно, если вы в браке не менее трех лет.

4. Если в таком браке нет детей, вид на жительство нужен – чтобы избежать волны фиктивных браков.

5. От всех, кто имеет право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке, доказательств наличия законного источника средств к существованию более не потребуется.

К сожалению, в новом Законопроекте нет упоминания такой категории граждан, как «соотечественник за рубежом», хотя она есть в других, тоже пока не принятых поправках – к Конституции. Возможно, когда эта формулировка попадет в основной закон страны, внести ее в обновленный «Закон о гражданстве» будет делом техники. Но пока, эта категория граждан «соотечественник за рубежом», может претендовать на российское гражданство, только переехав в родную страну.

КСТАТИ

Почему миллионы людей мечтают получить российский паспорт

«Комсомолка» разобралась, какая практическая польза есть от получения гражданства РФ (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Двух тараканов вы сами никогда не победите! Откровения дезинфектора о неравной борьбе с крысами и насекомыми
Эдуард Подрядов воюет с насекомыми и грызунами уже больше десяти лет, иногда просыпается в холодном поту - картинки его будней похлеще, чем в фильмах ужасов
Новости 24
ФССП предложила полгода не взимать долги с граждан и малого бизнеса
На время пандемии не будут штрафовать за просроченные паспорта и водительские права
На Ямале врачи, борющиеся с коронавирусом, получили надбавки к зарплате и бесплатные гостиницы
Эксперт рассказал, какие товары подорожают в ближайшее время
Путин и Трамп еще раз обсудили нефть
Суды Москвы оштрафовали еще трех человек за нарушение режима самоизоляции
Российские космические запуски подешевеют на 30% в ответ на демпинг Илона Маска
Глава МИД Германии раскритиковал методы США и Китая по борьбе с коронавирусом
"Поддерживайте свой профессиональный уровень": музыкант Юрий Башмет дал совет, чем заняться во время карантина
Штабы России и Сирии: "США препятствуют спасению беженцев в лагерях"
Российские военные помогают бороться с коронавирусом в итальянском Бергамо
В Кремле сообщили о гибком расходовании средств на нацпроекты
В США рассказали о грозном ракетном арсенале России
Эксперты посоветовали, как справиться с домашним насилием во время карантина
Друзь возвращается в игру "Что? Где? Когда?" после скандального отстранения
"Наши родители пережили гораздо более тяжелые времена": Карен Шахназаров призвал людей не отчаиваться на самоизоляции
Глава Центробанка сообщила об улучшении ситуации на российском финансовом рынке