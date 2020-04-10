Корона съехала: против людей с подозрением на COVID-19 разворачивают настоящую травлю

Пандемия коронавируса обнажила во многих людях самые неприглядные стороны. Вместо того чтобы сплотиться и вместе противостоять опасной болезни, многие предпочитают нарядиться в белое пальто, обособиться и найти виноватого.

«Катались по куршевелям, привезли нам всякую дрянь!» - так комментируют в соцсетях новости о том, что в тяжелом состоянии в больнице оказался какой-нибудь известный человек.

«Слушай, я вот тоже в начале марте в Чехии была, она тогда не считалась неблагополучной по коронавирусу. Вернулась, вышла на работу. Я что, тоже прохожу по разряду врагов?» - пытается взывать к разуму одного из комментаторов моя коллега.

«Конечно, из-за таких как ты легкомысленных поскакушек по европам мы все теперь сидим в карантине, а кто-то и в больничной палате лежит!», - обвиняет ее лично знакомая дама (!).

Дальше – больше. О нескольких таких историях kp.ru уже писала. Жителям Приморского края, попавших в карантин как контактные (ехали в поезде с заболевшей попутчицей) односельчане угрожали спалить дом – участковому пришлось проводить усмирительную беседу с активистами-бунтовщиками. На двери квартиры заболевшей хабаровчанки соседи писали гадости и пожелания смерти. В общем, поднялась в некоторых людях такая муть…

В нескольких регионах страны в сеть сливали личные данные заразившихся COVID-19 горожан. Словно какой-то невидимый кукловод подзуживает теряющих разум от паники женщин и мужчин: «Ату этих коронавирусных, это они виноваты!»

Под шквал негодования попали даже люди, пришедшие сделать тест на коронавирус. Сеть лабораторий «Гемотест» в числе первых в нашей стране начала делать тестирование для всех желающих, без медицинских показаний. Едва акция стартовала, уже утром 26 марта, в медицинские офисы компании выстроились очереди (к 10 апреля этих тестов сделали свыше 55 тысяч!) Люди стояли, соблюдая безопасное расстояние. В масках. Многие в перчатках. Но это не убедило недоброжелателей. «Зачем вы нам тут заразу разносите!» - ругались жители окрестных домов, проходя мимо по тротуару.

К упрекам присоединились даже некоторые игроки рынка, которые сами на тот момент такое тестирование не делали – мол, как же вы можете обеспечить безопасность в своих очередях?! Особо ретивые активисты даже требовали у медицинских офисов переехать со своей лабораторией в палатку в чистое поле! Между тем еще при записи на анализ в «Гемотесте» предупреждали: если у вас есть симптомы, которые могут свидетельствовать о коронавирусе – не нужно приходить в офис, вызовите врача на дом.

В самих медицинских центрах соблюдены все меры безопасности: время приема клиентов, сдающих анализ на коронавирус, и тех, кто приходит по другим вопросам, разведено, между ними – перерыв на санобработку. Офис постоянно обеззараживается, число посетителей в нем строго ограничено. Каждый входящий клиент непременно в маске, одноразовых перчатках, бахилах. Риск заражения сведен к минимуму! И очередь за дверями медцентра никто не вынуждает соблюдать безопасную дистанцию – клиенты выстраиваются так добровольно, понимая необходимость…

Люди, плюющиеся ядом в очередь на тест, подумайте: те, кто проверится, будет хотя бы знать, болен он или здоров. Может ли продолжать жить со своими пожилыми родителями без страха за их здоровье, например. И если окажется, что человек болен – он примет повышенные меры безопасности, чтобы не заражать окружающих. Это, в общем-то, проявление гражданской ответственности. Чем больше инфицированных будет выявлено и изолировано, тем меньший разбег будет у эпидемии. А вы, чурающиеся, делающие вид, что COVID – болезнь неприличная и порядочные граждане им не страдают, уверены, что уже не инфицированы и не разносите вирус дальше?

Для того, чтобы заболеть, совсем не обязательно бывать за рубежом. По признанию властей, уже 95 процентов заражений происходит внутри страны. И до 20 процентов людей переносят COVID бессимптомно или в очень легкой форме, так, что могут и не понять, чем именно приболели…

Мы в ужасе смотрели, как на Украине закидывали камнями автобусы, в которых перевозили эвакуированных из охваченного эпидемией Уханя украинцев: «Дикари! Средневековье!». А сами, получается, немногим лучше? От дискриминация (а травля заболевших или больных с подозрением на COVID по сути и есть дискриминация) до погромов разбег небольшой. При том что от страха заболеть в крови слишком многих кипит адреналин. Может, лучше провериться самим – и успокоиться?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

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