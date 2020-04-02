«Не уедете из села – убьем ваших собак!»: В России соседи угрожают поджогом зараженным коронавирусом

Только мы рассказали о тяжкой доле западенки бабы Лизы, падавшей перед односельчанами на колени со словами: «Не сжигайте хату, люди добрые, простите что я заразила вас коронавирусом!», - как недовольство стали проявлять и российские соседи зараженных COVID-19.

- Моя жена ехала на поезде с женщиной, у которой поднялась температура, - рассказал житель Приморья Александр местному порталу. – Женщину ссадили с поезда, а всем, кто с ней ехал, предписали две недели соблюдать строгий карантин: ну, мы и решили пересидеть его у моих родителей в деревне Мельники Партизанского района…

Не тут-то было.

Уже по дороге супругам начали поступать звонки с угрозами от соседей: они говорили, что не пустят «заразных» в село. Местные активисты провели сход возле клуба: требовали перестать выплачивать пенсию пожилым родителям Александра, пока «инфекционные» не уберутся вон, угрожали испортить их имущество и убить собак. Друзья звонили Александру и советовали «чутко спать и быть осторожным, так как сельчане грозятся ночью поджечь дом».

Несчастному пришлось звонить в полицию: приехавший участковый провел беседу с активистами, МВД по Приморскому краю предупредило о недопустимости распространения недостоверных сведений: на сходе кричали, что жена Александра больна и сбежала с поезда...

Так что вся история, несмотря на фантасмагоричность, полностью реальна, она произошла еще 17 марта. Корреспонденты «КП»-Владивосток» лично беседовали с участниками событий.

Вот тебе и «особый украинский характер», о котором, глумясь, писали комментаторы на сайте «КП!»

Я-то всегда считала Украину только частью, краем России!

И люди у нас одинаковые, с небольшой поправкой на экономическое-социальное положение, обработанность пропагандой, южный или северный темперамент. Владивосток, кстати, южнее Одессы (то и видно).

Следующий «выстрел» произошел в Хабаровске, где на двери заболевшей коронавирусом Валентины (женщину увезли в больницу), родственники нашли записку: «В Италию ездишь? Здохни, тварь, сама, быстрей! Из-за тебя страдают наши дети! Здохни!!! Здохни!!!» (это написание оригинала). Налепили его, ясное дело, соседи. Госпитализированной Валентине сразу захорошело. Хабаровск – на широте Днепропетровска, или как теперь его там? Днепра.

На двери заболевшей коронавирусом Валентины, родственники нашли запискуФото: Facebook

Мы удивлялись святой простоте (не сказать хуже) бабы Лизы, которая заразила четыре села и лично сельского голову, потому как прямо с заработков в Италии отправилась на местный майдан, - ну, так в Барнауле история не менее увлекательная!

Тетенька по имени Екатерина прилетела из Доминиканы, была обязана соблюдать карантин и, вроде бы, даже его соблюдала, - но муж ее, потерпевший по уголовному делу, явился давать показания в Главное следственное управление МВД по Алтайскому краю! Не мог не прийти по повестке!

Итог: супруги свалились с «короной», а пятеро полицейских на карантине, их состояние каждый день проверяет «скорая», здание ГСУ продезинфицировано.

Кстати, по барнаульским соцсетям тоже распространяют адрес и фото виновницы, но, правда, бить не собираются, пишут: «Посадить эту тварь!»

Главное следственное управление МВД по Алтайскому краю продезинфицировано

А потому что мы, северяне, добрые. Шучу.

На самом деле, коронавирус выявлен прямо в моем микрорайоне, на соседней улице. Я написала женщине, закрытой сейчас с мужем на карантине, она ответила, что чувствует себя неуютно. Мол, соседи ворчат: «Подцепили за границей всякую заразу, дать бы им по голове»…

Обстановка нервная. Слой цивилизации тонкий.

А так-то да, все люди братья: и мы, и украинцы. И те, в кого попало вирусом, и те, кто еще надеется от него спрятаться.

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