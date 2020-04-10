Человек-паук останется здоровым: Какие маски легендарных киногероев защитят от коронавируса лучше всего

Любому трезвомыслящему человеку понятно: из дома сейчас лучше всего выходить в противогазе. И полицейским, и продавцам в «Пятерочке» сразу будет видно, что вы - ответственный человек и гражданин, по-настоящему заботящийся о своем здоровье и о здоровье ближних.Но если вы недостаточно суровы, или противогаза под рукой у вас нет - можете последовать примеру многочисленных киногероев, носивших на экране маски. Выбирай, что называется, на вкус!

Бэйн («Темный рыцарь: возрождение легенды»)

Бэтмен - самый популярный мужчина в маске, когда-либо появлявшийся в кино. Увы, приходится признать, что с санитарно-эпидемиологической точки зрения его маска никуда не годится: она оставляет открытыми и рот, и глаза. Чихнет ему в лицо больной коронавирусом - и все, привет родителям. Враги Бэтмена подготовлены к медицинской угрозе значительно лучше. Маска, которую носит Бэйн, герой Тома Харди, не закрывает глаза, но надежно изолирует органы дыхательной системы.

Серьезно, зачем Бэйну такая маска? В комиксах она обеспечивала его «веномом» - ядовитым веществом, которое невероятно увеличивало его силы, но без которого он не мог жить. А в фильме Кристофера Нолана, похоже, ему просто очень больно дышать вследствие травм, полученных в страшной тюрьме, где он вырос. Маска, соединенная с его легкими, обеспечивает постоянную вентиляцию легких. К тому же специальный анестезирующий газ помогает справляться с болью.

Маску Бэйна можно сделать в домашних условиях (изготовление этой поделки, безусловно, скрасит вам время на карантине). А можно купить сравнительно дешевую (в районе 30 долларов) где-нибудь на «Али-экспрессе».

Степень защиты: 8 из 10.

Пугало («Бэтмен: начало»)

Один из самых древних противников Человека-летучей мыши: впервые он появился в комиксах еще в 1941 году. В миру Пугало зовут Джонатан Крэйн, он сумасшедший профессор-психотерапевт, придумавший «газ ужаса». Крэйн выпускает его на своих жертв, и те сразу начинают видеть немыслимые кошмары. Маска, которую носит Пугало, надежно защищает его от этого газа, и одновременно производит на жертв парализующий эффект - она начинает казаться им в сто раз более зловещей, чем кажется человеку, не находящемуся под воздействием наркотика. В фильме Кристофера Нолана Крэйна играет Киллиан Мерфи.

Степень защиты: 9 из 10. Недостаток, как и в случае с Бэйном, один - остаются открытыми глаза, вирус может попасть на слизистую.

Человек-паук

Питер Паркер, тинейджер из Квинса, укушенный радиоактивным пауком и обретший сверхспособности, появился в комиксах Marvel в 1962 году. Он умеет ползать по стенам, выбрасывать из запястий прочную, как трос, паутину, и летать на ней. Маска - неотъемлемая часть красно-синего костюма, закрывающего Питера полностью, с головы до пяток. В кино его играли уже три актера, Тоби Магуайер (2002-2007), Энди Гарфилд (2012-2014) и Том Холланд (с 2016-го по настоящее время).

Степень защиты: 10 из 10. Никакая зараза не пробьется через наглухо облегающий костюм. Даже тканевый. А тем более - сверхтехнологичный, изготовленный для Паркера его наставником, Железным человеком Тони Старком. У него самого, кстати, костюм и шлем чем-то похожи, и уж там степень защиты - 12 из 10.

Дэдпул

Еще один герой комиксов Marvel. Его костюм напоминает костюм Человека-паука, но как персонаж он моложе почти на 30 лет (дебют Дэдпула на бумаге состоялся только в 1991-м). При этом под костюмом скрывается не добрый наивный подросток, а матерый наемник Уэйд Уилсон, злобный, циничный и ко всему прочему обезображенный. Изначально Дэдпул в комиксах был суперзлодеем, через несколько лет стал «антигероем» - то есть сложным, не очень приятным, не стоящим на стороне добра персонажем, которому читатель, несмотря ни на что, симпатизирует.

Впервые на экране Дэдпул появился в 2009 году, в фильме «Люди Икс: начало. Росомаха», его там играл Райан Рейнолдс. Он мелькал где-то на заднем плане, а в финале видоизменялся (теперь его звали «Оружие XI») и сражался с заглавным героем. Все это было очень неудачно, и в 2017 году появился отдельный фильм про Дэдпула, пользовавшийся громадным успехом: его снова играл Рейнолдс, для которого картина стала главным достижением в карьере.

Степень защиты: 10 из 10. Дэдпул к тому же реже снимает костюм, чем Человек-паук - вид без него уж слишком отталкивающий.

V («V значит Вендетта»)

Экранизация графического романа знаменитого английского художника Алана Мура. Британия, конец 2030-х годов. К власти пришла фашистская партия, подавляются все человеческие свободы, запрещены многие книги, на телевидении царит цензура. V - романтический герой-анархист, в одиночку сражающийся с властями и подрывающий здания, которые ее символизируют. На лице у него - маска, изображающая Гая Фокса, главу «Порохового заговора» 1605 года, а тело скрыто черными одеждами. Этот маскарад связан в том числе с тем, что его тело и лицо, по всей вероятности, изуродованы: предположительно, V получил страшные ожоги во время пожара в концлагере, где содержался. На роль V согласился Хьюго Уивинг; героический поступок, учитывая, насколько эта роль неблагодарна (лица персонажа мы не видим ни разу, и практически никто из зрителей не ассоциирует его с Уивингом).

После выхода картины маска V начала продаваться в количестве сотен тысяч экземпляров. Ее с удовольствием использовали хакеры из группы «Анонимус» и протестующие всех мастей. Но использовать ее в качестве протеста против вируса не пробовал еще никто!

Степень защиты: 9 из 10. Она плотно облегает лицо, захватывая подбородок и щеки - все вплоть до ушей. Единственное уязвимое место, глаза, тоже почти прикрыты - прорези на ней узкие, как щелочки.

Дарт Вейдер («Звездные войны»)

Межгалактический мегазлодей, в прошлом - юный джедай по имени Энакин Скайуокер. Маска-шлем позволяет Вейдеру дышать - хотя очень хрипло и очень зловеще. В третьем фильме оригинальной трилогии, «Возвращении джедая», он сбрасывает шлем, и мы видим под ним изуродованного, обгоревшего человека. Чтобы рассказать, как именно он получил эти травмы и почему с огромным трудом дышит, Джордж Лукас снял еще одну трилогию: в ней описывается детство, юность и ученичество Энакина, а также его переход на соблазнительную Темную сторону Силы. Заодно выясняется, что у бедняги Дарта еще и конечностей нет.

Степень защиты: 10 из 10. Идеально. Кстати, маска-шлем Вейдера является самой продаваемой маской киногероя в мире.

Джейсон («Пятница, 13-е»)

Один из самых знаменитых маньяков в истории кино: за свою жизнь в бесчисленных в фильмах, книгах, комиксах и компьютерных играх он укокошил порядка 700 человек! Если коротко, это молодой человек с обезображенным из-за врожденной болезни лицом. В первом фильме все думают, что он ребенком утонул в озере близ летнего лагеря Кристал Лейк (убийства совершала его обезумевшая мать). Во втором выясняется, что Джейсон Вурхиз не утонул, а жил в лесу; он снова мочит всех, кто приблизился к Кристал Лейк, но прячет лицо за мешком. И только в третьем фильме он находит хоккейную маску, без которой его образ ныне не представим. В качестве модели использовалась маска вратаря команды Detroit Red Wings, ее предложил один из членов съемочной группы, который был фанатом «Крыльев». Ее только по-другому раскрасили и пробили дополнительные дырочки.

Степень защиты: 9 из 10. Вирусу нелегко будет через эти дырочки пробраться. А реакция на нее кассиров в супермаркетах будет просто убийственной!

Ганнибал Лектер («Молчание ягнят», «Ганнибал»)

Эту маску на доктора Ганнибала Лектера надевали в тюрьме, чтоб не кусался - а то бывали нехорошие случаи. Как пишет в романе «Молчание ягнят» Томас Харрис, однажды над ним во время осмотра наклонилась медсестра. «Он сделал с ней вот это… – Чилтон протянул Клэрис потрепанную фотографию. – Врачам удалось спасти ей зрение – только один глаз. Все это время датчики не были отсоединены – кардиограмма снималась. Он сломал ей челюсть, добираясь до языка. И пульс его оставался нормальным, не выше восьмидесяти пяти, даже когда он ее язык проглотил».

Согласно фильму «Ганнибал», маска потом считалась ценнейшим артефактом; ее за 250 000 долларов выкупил у сотрудника тюрьмы миллиардер Мейсон Верджер, тоже имевший дело с Ганнибалом, обезображенный им и с тех пор несколько на нем помешавшийся,

Степень защиты: 4 из 10. Нос защищен, но область рта плохо закрыта, а слизистая глаз остается полностью доступной для коронавируса.