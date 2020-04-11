США направили к берегам Венесуэлы целый флот: Может ли Вашингтон готовить свержение Мадуро

Последние несколько недель весь мир только и говорит о коронавирусе, но, похоже, у Белого дома есть и другие важные задачи помимо борьбы с эпидемией на своей территории. В самом начале апреля Дональд Трамп объявил, что собирается провести крупнейшую в Западном полушарии операцию американских ВМС по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, задействовав для этого значительные силы и средства. Причем одной из главных целей являются не крупнейшие производители кокаина Колумбия или Перу, а Венесуэла!

МАСШТАБНАЯ АКЦИЯ

Состав участников в этой операции весьма представительный — помимо США это еще 22 страны, включая Великобританию, Нидерланды и Францию, имеющие в Карибском море свои зависимые территории, а также Бельгию и Испанию. Американские ВМС подготовили настоящую "армаду", в которую вошли и крейсера, и эсминцы, и даже корабль прибрежной зоны — новейшее боевое судно нового проекта, начиненный самым современным оборудованием. Помимо этого в борьбе с наркоторговцами будут задействованы истребители, вертолеты, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и даже Boeing P-8 Poseidon, предназначенный для поиска подводных лодок. Не остались в стороне и морпехи и спецназовцы, которые будут на кораблях ждать возможности высадиться на берег. Всего, по оценкам специалистов, эта операция должна стать самой масштабной военной акцией США в Карибском море со времен "Правого дела" - официального названия вторжения американские вооруженных сил в Панаму в 1989 году, когда был свергнут Мануэль Норьега, кстати, тоже обвиненный в торговле наркотиками.

По мнению венесуэльского политолога-международника Серхио Родригеса, главной целью всех усилий Белого дома является как раз Боливарианская Республика, а не эфемерное "противоборство наркотикам". Уж очень много странностей в планировании и реализации этого плана. О начале операции объявил сам Трамп, причем в окружении высшего военного руководства страны, что нетипично для обычного "отлова" против контрабандистов. Кроме того, размер сил, задействованных в пресечении запрещенных веществ, поражает — с таким флотом впору воевать с небольшим государством, а не перехватывать утлые суденышки наркотрафикантов.

Эсминец ВМС США.Фото: REUTERS

КОРОНАВИРУС ВОЙНЕ НЕ ПОМЕХА

Удивительно и то, что Пентагон решился провести многонациональную операцию в разгар коронавируса. Ранее в Европе из-за эпидемии были сокращены маневры сил НАТО "Defender Europe 2020" и "Joint Warrior 2020", а сами ВМС США оказались втянуты в серьезный скандал со вспышкой COVID-19 на авианосце "Теодор Рузвельт", которая привела к отставке исполняющего обязанности министра ВМС США. С учетом всей этой коронавирусной паники и серьезной опасности разнести болезнь по Карибскому региону, стоило ли так срочно выводить в море боевые корабли?

При этом и параметры действий ВМС в рамках операции пока не ясны. Глава Пентагона Марк Эспер был очень уклончив, описывая планы американских сил: "Я не скажу, сколько она продлится, мы будем оценивать ее ход и вносить соответствующие поправки. Мы можем увеличить наши силы, можем их уменьшить, а можем и сохранить на том же уровне."

ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ

Самое интересное, что за неделю до начала операции Белый дом опубликовал список венесуэльских лидеров, обвиняемых в причастности к так называемому наркотерроризму. В него попал президент Николас Мадуро и председатель Национального учредительного собрания Дьосдадо Кабельо, а главу Верховного суда Майкела Морено подозревают в отмывании денег, министра обороны Владимира Падрино Лопеса - в незаконном обороте запрещенных веществ.

Американские власти даже назначили награду "за голову" венесуэльского президента - 15 миллионов долларов, его нынешних соратников оценили меньше - по 10 миллионов за Кабельо и вице-президента по экономике Тарека аль-Аиссами, который тоже находится в розыске.

Более того, за день до объявления о начале операции госсекретарь Майк Помпео предложил венесуэльцам свой собственный план по созданию "временного правительства" с чавистами и оппозицией, который предусматривал отмену санкций Вашингтона. Для управления страной предлагалось сформировать госсовет из пяти членов, причем четверо из них должны были быть назначены Национальной ассамблеей (контролируется оппозицией), и лишь один — действующей властью. Естественно, что Каракас не поддержал подобное "решение венесуэльского вопроса".

Николас Мадуро.Фото: REUTERS

Как отмечает политолог Родригес, получается, что ранее американцы создали "правовую базу" для своего свержения Мадуро, а теперь, возможно, готовятся реализовать уже силовую фазу античавистского плана. Кстати, в Вашингтоне не скрывают реальной направленности своих замыслов. Глава Пентагона, выступавший сразу после заявления Трампа о проведении операции в Карибском море, заявил: "Венесуэльский народ продолжает неимоверно страдать от действий Мадуро и его преступного контроля над страной, а также наркоторговцев, которые пользуются беззаконием".

ВЕСЬ МИР В ТРУХУ

Ситуация в Боливарианской республике сейчас действительно непростая. В стране введен карантин, и на этом фоне во всех штатах, включая столицу, начался острый дефицит автомобильного бензина, который сложно приобрести не только частникам, но и сотрудникам экстренных служб. В дополнении к этому из-за падения мировых цен на нефть бюджет государства рискует потерять значительную часть доходов, что создаст большие проблемы властям уже в ближайшем будущем. Кажется, что момент для возможного нападения США выбрали идеальный.

Тем не менее, риски для Вашингтона весьма высоки. Венесуэльская тема в последнее время была не слишком заметна в американских СМИ, потихоньку уступая место новостям из других регионов планеты, а с момента начала эпидемии коронавируса вся история с Мадуро, Гуайдо и прочими героями местной политики вообще ушла на 3-4 планы для избирателей США, которых куда больше волнует восстановление экономики и рабочих мест.

Кроме того, если Пентагон решится начать военную операцию против режима чавистов, то одних лишь кораблей и самолетов ему будет явно недостаточно, ведь после уничтожения всех противников, кто-то должен занять территорию Венесуэлы, чтобы контролировать хотя бы ключевые центры. Вот и получается, что собранных сил для обычной охоты на наркоторговцев слишком много, а для свержения Мадуро слишком мало. В чем же тогда смысл действий Белого дома?

Тут можно выделить два наиболее вероятных сценария. Первый — продолжение давления на Каракас с тем, чтобы принудить его отступить и пойти на уступки Вашингтону, передав власть оппозиции. Эту политику США осуществляют уже несколько лет, постепенно затягивая "удавку" вокруг горла наследников Уго Чавеса. И посылка "антинаркотической эскадры" является еще одним "кирпичиком" в строительстве стены против действующей власти в Венесуэле.

Второй сценарий гораздо более опасный. Речь идет о попытке переворота в окружении Мадуро при поддержке американцев или проведении "хирургического" устранения чавистской верхушки, например, действиями сил спецопераций Пентагона. Возможен и вариант нанесения ударов высокоточным оружием по руководству страны, которые могут проходить при одновременном "восстании" оппозиции или предательстве в вооруженных силах. Просчитать риски подобных действия для будущего Боливарианской Республики не представляется возможным, ведь в результате в стране может начаться хаос по ливийскому сценарию, который унесет еще многие тысячи жизней.