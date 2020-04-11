Новые случаи заражения коронавирусом в России на 11 апреля 2020: 1667 человек заболели за сутки

Последние данные о количестве заболевших коронавирусной инфекцией в субботу, 11 апреля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением вируса. За последние сутки в России подтверждены 1667 новых случаев заболевания.

В топ-3 по количеству заболевших: Москва (1030), Московская область (152) и Санкт-Петербург (80). Всего в списке 49 регионов. В большинстве случаи заболевания единичные.

- За сутки в 49 регионах, выписано по выздоровлению 250 человек, - сообщили в оперативном штабе. - Также за сутки зафиксировано 12 летальных случаев: 8 в Москве, 1 в Московской области, 1 в Хабаровском крае, 1 в Ставропольском крае, 1 в Калининградской области.

За весь период в России от коронавируса скончалось 106 человек. Всего в стране зарегистрировано 13 584 заболевших в 82 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 1045 человек.

Напомним, в субботу, 11 апреля, из больниц Москвы выписали 149 пациентов, которые вылечились от коронавируса.

Распространение коронавируса в мире: Хроника.

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