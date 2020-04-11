Мария Голубкина объяснила свою фразу «пусть бабки воняют, будем молиться»

46-летняя Мария Голубкина - мастер провокации и троллинга. Тем более сейчас, когда перенеслись гастроли из-за коронавируса, и актеры сидят по домам и понемногу офигевают от безделья.

Недавно на своей страничке в Инстаграме Мария высказалась про плохо пахнущих людей, которые приходят на службу в храм. Ее видеопост о «вонючих бабках» и фраза: «пусть бабки воняют, будем молиться» - наделали много шума в соцсетях и вызвали шквал откликов.

Несколько дней назад Голубкина процитировала фрагмент из «Гамлета» в переводе Михаила Лозинского. Фрагмент заканчивался словами: «Я говорю, у нас не будет больше браков; те, кто уже в браке, все, кроме одного, будут жить; прочие останутся, как они есть. В монастырь».

После этого некоторые даже решили, что Мария это про себе рассказала, мол, она собралась в монастырь. Но нет. Все оказалось проще: она хочет сыграть Гамлета.

- Ни в какой монастырь я не собралась. Вот напишешь какое-нибудь слово, например, ж...па, и все почему- то на свой счет принимают. Почему так? Не знаю, - объяснила сайту kp.ru Голубкина. - И про «вонючих бабок» - это было в общем-то не про запахи. А все подумали, что это про них, и обиделись. Но, с другой стороны, не так уж и плохо: теперь вся страна моет руки. А что касается Гамлета… В истории театра немало случаев, когда эту роль играла женщина. Сара Бернар, например. Я и подумала: почему бы и мне не сыграть?