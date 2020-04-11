2020-04-11T11:12:44+03:00
В мире

Китай прислал России врачей для борьбы с коронавирусом

По словам китайцев, «это отражает нашу крепкую дружбу с Россией»
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Утром 11 апреля Китай выслал в Россию самолёт с медиками для помощи в борьбе с пандемией коронавируса. Фото: Се ЦзинганУтром 11 апреля Китай выслал в Россию самолёт с медиками для помощи в борьбе с пандемией коронавируса. Фото: Се Цзинган
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Как сообщили kp.ru в посольстве КНР в РФ, утром 11 апреля Китай выслал в Россию самолёт с медиками для помощи в борьбе с пандемией коронавируса.

«Рейс дружбы» вылетел из аэропорта Харбина — столицы провинции Хайлунцзян, где и был сформирован. В составе бригады врачей на борту — 10 экспертов в области лабораторных исследований и профилактики инфекционных и респираторных заболеваний, а также китайской традиционной медицины.

Провожая рейс, генеральный консул РФ в Харбине Владимир Ощепков выразил благодарность от российской стороны.

— Чтобы полностью отразить крепкую дружбу между Китаем и Россией, группа медицинских экспертов также привезет с собой груз медицинских изделий, переданных в дар России, — сообщили kp.ru в посольстве КНР.

На момент написания заметки самолёт находился в воздухе, ожидается, что 11 апреля он прибудет в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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