Китай прислал России врачей для борьбы с коронавирусом

Как сообщили kp.ru в посольстве КНР в РФ, утром 11 апреля Китай выслал в Россию самолёт с медиками для помощи в борьбе с пандемией коронавируса.

«Рейс дружбы» вылетел из аэропорта Харбина — столицы провинции Хайлунцзян, где и был сформирован. В составе бригады врачей на борту — 10 экспертов в области лабораторных исследований и профилактики инфекционных и респираторных заболеваний, а также китайской традиционной медицины.

Провожая рейс, генеральный консул РФ в Харбине Владимир Ощепков выразил благодарность от российской стороны.

— Чтобы полностью отразить крепкую дружбу между Китаем и Россией, группа медицинских экспертов также привезет с собой груз медицинских изделий, переданных в дар России, — сообщили kp.ru в посольстве КНР.

На момент написания заметки самолёт находился в воздухе, ожидается, что 11 апреля он прибудет в Москву.