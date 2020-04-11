2020-04-11T12:50:50+03:00
Спорт

Спорт после карантина: доигрывать чемпионаты собираются в спецлагерях без зрителей

НБА – в Лас-Вегасе, испанская Ла лига – на Канарах, чемпионат России по футболу – в Краснодаре
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Во многих спортивных лигах сейчас рассматривают возможность устроить специальные закрытые лагеря.Во многих спортивных лигах сейчас рассматривают возможность устроить специальные закрытые лагеря.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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После карантина вы не узнаете большой спорт. Во многих спортивных лигах сейчас рассматривают возможность устроить специальные закрытые лагеря. Туда хотят завести все клубы, устроить телевизионные площадки без зрителей, и доиграть наконец чемпионаты. Не доиграть нельзя. Иначе придется платить сотни миллионов долларов и евро неустойки телевизионщикам и спонсорам за неисполнение контрактов.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) официально признала, что рассматривает вариант доиграть сезон на нейтральных площадках без зрителей. Ранее о том же говорили в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В футбольной английской Премьер-лиге (АПЛ) говорят о создании специальных лагерей, где можно собрать все команды на доигрвку. В Испании даже называют конкретное место, где Ла Лига это может сделать – Канарские острова. В России предлагают такой лагерь для всей Премьер-лиги устроить в Краснодаре – там у Галицкого самая лучшая инфраструктура.

Звучит фантастично. Но в эпоху постэпидемии, возможно, другого выхода не будет. Потому что у всех спортивных лиг с доигровкой сезона могут одинаковые проблемы:

- Надо сделать это быстро. Потому что в конце лета –начале осени стартует новый спортивный сезон, а там новые деньги и новые обязательства. Их тоже нельзя нарушить.

- Даже после снятия карантина, людям все равно посоветуют без лишнего повода из дома не выходить. Собирать многотысячные трибуны – все равно риск. Значит играть будут без зрителей.

- Прямые трансляции матчей по ТВ – лишняя причина болельщикам не выходить из дома.

- В разных городах разная степень заражения. Например, в Москве сотни новых заболевших каждый день, а есть регионы, где коронавирус – редкость. Там и можно играть.

И тогда лиги подумали: а почему бы им не собрать все команды в специальных лагерях и не доиграть чемпионаты там? А что? Все равно же матчи без зрителей, и летать и собирать инфекцию по аэропортам не надо. И в одном месте всю телевизионную структуру реально собрать, наставить камеры и гонять весь день по нескольку игр. За месяц вполне можно управиться.

Где могут доигрывать крупные турниры

НБА – лучшим местом для изолированного лагеря считают Лас-Вегас, но в качестве вариантов называют Багамы и Гавайи.

Баскетбольная Евролига – звучат предложения привезти все клубы в Москву, и тут сыграть 70 матчей.

Английская Премьер-лига – закрытые лагеря могут устроить в Лондоне или в центральной Англии.

Испанская Ла Лига – предлагаются Канары. Главный аргумент - острова изолированы от материковой Испании.

Российская Премьер-лига – в качестве возможного места для спецлагеря называют базу ФК «Краснодар» в Адыгее. Там лучшая в стране инфраструктура и много полей.

Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

ИСТОЧНИК KP.RU

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