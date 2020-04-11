Спорт после карантина: доигрывать чемпионаты собираются в спецлагерях без зрителей

После карантина вы не узнаете большой спорт. Во многих спортивных лигах сейчас рассматривают возможность устроить специальные закрытые лагеря. Туда хотят завести все клубы, устроить телевизионные площадки без зрителей, и доиграть наконец чемпионаты. Не доиграть нельзя. Иначе придется платить сотни миллионов долларов и евро неустойки телевизионщикам и спонсорам за неисполнение контрактов.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) официально признала, что рассматривает вариант доиграть сезон на нейтральных площадках без зрителей. Ранее о том же говорили в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В футбольной английской Премьер-лиге (АПЛ) говорят о создании специальных лагерей, где можно собрать все команды на доигрвку. В Испании даже называют конкретное место, где Ла Лига это может сделать – Канарские острова. В России предлагают такой лагерь для всей Премьер-лиги устроить в Краснодаре – там у Галицкого самая лучшая инфраструктура.

Звучит фантастично. Но в эпоху постэпидемии, возможно, другого выхода не будет. Потому что у всех спортивных лиг с доигровкой сезона могут одинаковые проблемы:

- Надо сделать это быстро. Потому что в конце лета –начале осени стартует новый спортивный сезон, а там новые деньги и новые обязательства. Их тоже нельзя нарушить.

- Даже после снятия карантина, людям все равно посоветуют без лишнего повода из дома не выходить. Собирать многотысячные трибуны – все равно риск. Значит играть будут без зрителей.

- Прямые трансляции матчей по ТВ – лишняя причина болельщикам не выходить из дома.

- В разных городах разная степень заражения. Например, в Москве сотни новых заболевших каждый день, а есть регионы, где коронавирус – редкость. Там и можно играть.

И тогда лиги подумали: а почему бы им не собрать все команды в специальных лагерях и не доиграть чемпионаты там? А что? Все равно же матчи без зрителей, и летать и собирать инфекцию по аэропортам не надо. И в одном месте всю телевизионную структуру реально собрать, наставить камеры и гонять весь день по нескольку игр. За месяц вполне можно управиться.

Где могут доигрывать крупные турниры

НБА – лучшим местом для изолированного лагеря считают Лас-Вегас, но в качестве вариантов называют Багамы и Гавайи.

Баскетбольная Евролига – звучат предложения привезти все клубы в Москву, и тут сыграть 70 матчей.

Английская Премьер-лига – закрытые лагеря могут устроить в Лондоне или в центральной Англии.

Испанская Ла Лига – предлагаются Канары. Главный аргумент - острова изолированы от материковой Испании.

Российская Премьер-лига – в качестве возможного места для спецлагеря называют базу ФК «Краснодар» в Адыгее. Там лучшая в стране инфраструктура и много полей.