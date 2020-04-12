Первая космическая: раскрыты подробности уникальной переписи на орбите

В преддверии Дня космонавтики на Международную космическую станцию (МКС) отправился очередной экипаж, а 10 апреля на связь со станцией вышел президент России Владимир Путин. Есть ли шансы, что коронавирус попадет на Международную космическую станцию, как космонавты справляются с трудностями изоляции во время длительных полетов и как проводилась первая перепись космического населения? Об этом «Комсомольской правде» рассказал Герой Российской Федерации, летчик-космонавт, который провел на орбите в общей сложности более полутора лет, президент центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ Федор Юрчихин.

КОРОНАВИРУС НА ОРБИТУ НЕ ПОПАДЕТ

- Федор Николаевич, как обеспечивается безопасность космонавтов перед стартом? Изменилось ли что-то в подготовке будущих космонавтов из-за нового вируса?

- Подготовка экипажа – дело, как вы понимаете, очень серьезное. Система отработана до мелочей – за три недели до старта для космонавтов вводится обсервационный режим. Это, по существу, и есть карантин, во время которого не только будущий экипаж, но и весь персонал, участвующий в подготовке старта, ежедневно проходят медосмотр. При этом количество контактов экипажа, даже с родными и близкими, строго ограничено. Отмечу, что космонавтов к полету готовят высокопрофессиональные врачи, в том числе эпидемиологи. Поэтому в истории отечественной космонавтики не было ни одного случая, чтобы кто-то заболел перед стартом. В нынешних условиях этот режим, конечно, был усилен. Руководство «Роскосмоса» очень серьезно отнеслось к ситуации: все, кто в той или иной степени участвовал в подготовке старта, сдали необходимые тесты.

Летчик-космонавт Федор Юрчихин (в центре) дважды принимал участие во Всероссийской переписи в условиях невесомости. Фото: РИА Новости.

СЛЕДИТЕ ЗА БИОЛОГИЧЕСКИМИ ЧАСАМИ

- Исходя из собственного опыта продолжительных космических полетов, какие рекомендации Вы могли бы дать нашим читателям, находящимся сейчас в режиме самоизоляции?

- Я бы сказал так: находясь в режиме самоизоляции, старайтесь не концентрироваться на мыслях о том, когда же это закончится. Это как если бы человек, оказавшийся на орбите, с первого дня начал с нетерпением ждать, когда его вернут на Землю. Помните, что режим постоянного ожидания – это существенная нагрузка на психику. Составьте план того, что можете сделать. Ведь у каждого есть масса тех дел, которые раньше откладывались в долгий ящик. Наметьте план на день, на неделю. Обязательно постарайтесь отдыхать эмоционально. Тут универсальных рекомендаций нет. Например, моя семья любит смотреть фильмы. Возможно, лучше посмотреть старый фильм, который уже видел и знаешь, что не огорчишься после его просмотра, чем новый, которым есть вероятность испортить настроение. Еще один важный момент – фитнес-зал к нам в квартиру не приедет, поэтому не забывайте про минимум физической нагрузки. У космонавтов, кстати, обязанность – два раза в день по часу заниматься физической культурой.

Наконец, нельзя забывать про такую коварную вещь как десинхроноз, проще говоря – нарушение суточного биоритма. Не имея четкого распорядка дня, человек очень быстро может перейти в режим «полуночника». Это не является естественным, нормальным ритмом и противоречит нашим внутренним биологическим часам. Поэтому постарайтесь сохранять привычный график дня хотя бы в общих чертах.

И самый главный совет: помните, что все идет от головы, поэтому найдите положительные стороны в сложившейся ситуации. Например, я сейчас стал чаще и больше разговаривать с родителями, обсуждать с ними много разных тем. Важно помнить, что изоляция, в которой мы все сейчас находимся, нужна всем нам, нашим детям и родителям, близким, всей стране. Все пройдет, а победа все равно будет за нами.

КАК КОСМОНАВТЫ УЧАСТВУЮТ В ПЕРЕПИСИ

- МКС стала первым пилотируемым объектом за пределами Земли, на котором была проведена перепись населения, а Вы стали первым в мире человеком, кому довелось пройти перепись населения в космосе. Как проходила перепись на орбите?

- Да, так получилось, что в 2002 и 2010 году я был на Международной космической станции (МКС), а в нашей стране в это время проходили Всероссийские переписи населения, и мне повезло дважды принять участие в них в условиях невесомости. В 2002 году россиян на МКС было трое: Валерий Корзун, Сергей Трещев и я. Был организован сеанс видеосвязи, и я в шутку попросил ответственного за перепись не думать, что космонавтов в России всего трое – нас гораздо больше, просто остальные пока на Земле. Я горд тем, что дважды участвовал во Всероссийских переписях населения на орбите. После второго раза – в 2010 году – я был награжден медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения». Интересно, что итоги переписи являются единственным источником знаний о национальном и языковом составе страны. Я – русский человек, мой отец – Николай Федорович и родным языком для меня является русский. Но мне близок и греческий язык – язык моей мамы и бабушки. Я родился и вырос в Батуми, и у меня остались самые светлые воспоминания о прекрасном, дружном и многонациональном городе моего детства. В Греции, где я был в 2003 году, меня называли «первым греческим космонавтом». Не скрою, было приятно, что греки причислили меня к своим героям, но я всегда отмечал, что я 98-й космонавт России и 423-й космонавт планеты Земля.

- Будущая перепись населения станет первой в истории России цифровой переписью – переписаться можно будет самостоятельно онлайн. А есть ли сейчас у космонавтов, находящихся на орбите, возможность выхода в интернет? Можно ли пройти онлайн-перепись на портале «Госуслуги» в космосе?

- Думаю, проблем с этим не будет. Сейчас интернет – это неотъемлемая часть нашей жизни и на МКС он тоже есть. Конечно, существуют определенные системы безопасности, но интернет на станции работает, и космонавты активно им пользуются. Поэтому экипаж МКС сможет принять участие в будущей Всероссийской цифровой переписи населения и заполнить электронные переписные листы самостоятельно. Хотя, я вспоминаю, как через экран беседовал с представителем Росстата, и понимаю, насколько ценны такие моменты общения с живым человеком.

КОСМИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

- В последнее время в Центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ проводилось множество мероприятий, посвященных истории отечественной космонавтики. Что вы предлагаете любителям космоса в нынешних условиях?

- 12 апреля мы проведем Космический диктант, который пройдет в онлайн-режиме. Это будет уже второй по счету диктант – в прошлом году в павильон «Космос» пришли более 250 участников. В нынешнем году мы планировали значительно расширить географию нашего диктанта и провести его как минимум в трех странах. Но обстоятельства внесли свои коррективы… Тем не менее, диктант пройдет на конкурсной основе и призеров ждут ценные призы. Мы стараемся пробудить и поддерживать интерес к миру космоса и находим отклик в сердцах многих, ведь во все времена есть люди, которые смотрят на звезды.

- Большое спасибо за беседу и с праздником!

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Федор Николаевич Юрчихин родился 3 января 1959 года в г. Батуми. Окончил Московский авиационный институт им. С.Орджоникидзе, работал в РКК «Энергия» им. С.П. Королёва на различных должностях. В 1997 году был зачислен в отряд космонавтов. Совершил пять космических полетов, проведя на орбите в общей сложности более 672 суток. Девять раз выходил в открытый космос. Герой Российской Федерации.

Подготовлено Медиаофисом Всероссийской переписи населения