2020-04-11T17:50:48+03:00
В мире

Трамп: Америка потеряла бы 2 миллиона человек, если бы пошла путем Швеции

Президент США раскритиковал либеральную политику Стокгольма в борьбе с коронавирусом
Алексей ВАРЕНОВ
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Дональд Трамп раскритиковал шведскую модель борьбы с пандемией.Дональд Трамп раскритиковал шведскую модель борьбы с пандемией.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 10 апреля, выступая перед журналистами в Белом доме, Дональд Трамп прокомментировал шведскую модель борьбы с пандемией. Число умерших от вызванного коронавирусом заболевания в Соединенных Штатах достигло бы 2 млн человек, если бы власти страны последовали примеру Швеции, стремясь максимально уберечь свою экономику от последствий жестких мер. А так, добавил Трамп, потери США могут составить от 55 до 75 тысяч человек.

Швеция следует собственной стратегии борьбы с коронавирусом, по мере возможности предполагающий сохранение обычного образа жизни. Несмотря на масштаб и тяжелые последствия пандемии, жизнь в Швеции, в отличие от многих других стран, продолжается почти как обычно: открыты школы, рестораны, магазины. Ограничений по передвижению нет.

На фоне других европейцев и американцев, несущих большие людские потери и страдающие от резкого экономического спада, вызванного карантинными ограничениями личных и экономических свобод, опыт шведов смотрится очень выигрышным. Но окончательные выводы делать пока рано.

Многие страны, поначалу полагавшиеся на здравый смысл своего населения, — Великобритания, Япония и те же США — с началом резкого роста числа заразившихся пережили разочарование в сознательности сограждан и были вынуждены перейти к более жестким карантинным мерам. Примерно то же происходит сейчас в Швеции, где по сравнению с сидящими на жестком карантине соседями жизнь просто бьёт ключом. Шведские власти, быть может, и хотели бы вести себя пожестче, но либо законы не позволяют, либо нет воли и возможности убедить население вести себя сообразно ситуации. Да, люди умирают десятками, но экономика-то живет…

В результате невнятной политики количество смертей от КОВИД-19 в Швеции более чем вдвое (!) превышает число погибших в остальных североевропейских странах вместе взятых — на полдень субботы 870 умерших против 394 в Дании, Исландии, Норвегии и Финляндии.

Слова Трампа вызвали предсказуемую резко отрицательную реакцию в Швеции. Премьер Лёфвен, по его словам, просто не видит смысла отвечать американскому президенту, а главный эпидемиолог Андерс Тегнелл по-доброму заметил, что ситуация во всей Швеции по сравнению с одним только Нью-Йорком — еще очень ничего…

Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

ИСТОЧНИК KP.RU

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