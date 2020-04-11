Россиянка в Китае: Меня отказались принимать в трёх больницах, поскольку я иностранка

Эпидемия коронавируса в стране первой вспышки, Китае, сошла почти на нет. Новых заражённых — уже не тысячи и не сотни, а лишь десятки. Да и те, как сообщают местные СМИ, — «завозные». Не уточняя, что эти немногочисленные «коронавирусники» — в основном не иностранцы, а китайцы, вернувшиеся из западных стран и России.

Возможно, это стало одной из причин всплеска недружелюбия к чужеземцам в Поднебесной, о чём рассказали многочисленные собеседники «КП» из числа россиян, находящихся в Южном Китае:

— Первый раз столкнулась с неадекватным отношением 18 марта, после прилёта из Москвы в Гуанчжоу, — сообщает одна из россиянок, постоянно проживающая в провинции Гуандун (имя этой молодой женщины не упоминаем по этическим причинам). — Меня опросили в аэропорту, дали бумажку о том, что я не отношусь к группе риска, и отпустили. Своим ходом доехала на такси, но охрана гардена [закрытого жилого комплекса], в котором я живу уже больше четырёх лет, отказалась меня впускать. Не помогали звонки фандуну [арендодателю] — с чемоданом оказалась на улице. После длительного скандала и чуть ли не драки с охраной, которая махала у меня перед лицом руками, — пришла адекватная женщина, сказала: меня «посадят под карантин на 14 дней». Что ж, я была к этому готова. На тот момент я находилась на 11 неделе беременности, очень перенервничала и когда наконец-то попала в дом — у меня случилась истерика…

На этом злоключения девушки не закончились:

— После выхода из карантина, сделав регистрацию, отдельную бумажку с разрешением на вход в гарден [жилой комплекс], справку с анализом на короновирус и бумагой, что отсидела карантин, — я думала, инцидент исчерпан. Но 7 апреля вернулась с работы примерно в 8 вечера, охрана категорически отказалась меня впускать домой, зная что я в положении, игнорируя все документы и бумажки, которые мне выдали — просто выгоняли на ночь глядя в никуда..

Решить вопрос в подобных случаях обычно удаётся — но лишь после вмешательства «адекватных» китайцев, которые тут, к счастью в большинстве. А проблемы «лаоваев» (так по-китайски пренебрежительно именуют чужеземцев) продолжаются.

— Сходила сегодня [11 апреля] в больницу Ливань [Liwan Hospital of Traditional Chinese Medicine] в связи с кожным заболеванием, зашла нормально, потому что азиатка, — рассказывает Айна Х.из Гуанчжоу. — Простояла в очереди, чтоб взять талончик к дерматологу, запросили ID, я им свой паспорт, они даже не взяли его в руки, с ходу спрашивают: откуда, когда приехала? Хотя я прибыла ещё в начале февраля. Говорят: выйди, мы тебе ничем помочь не можем. Все из-за того что я иностранка. Вызвала дежурного врача. Первое, что он мне сказал, — «стой на месте, близко не подходи». И в итоге: «Мы не можем принимать иностранцев в данный момент». В итоге я посетила три госпиталя, но везде получила отказ.

Иностранным друзьям входа нет, гласит надпись на двериФото: Личный архив героя публикации

О причинах недоверия части простых жителей КНР к «лаоваям» kp.ru рассказал Александр Черномор — директор Экспортной компании в Гуанчжоу:

— Я нахожусь в Гуанчжоу, в последнее время здесь быть случаи, когда иностранцев не пускали на Электронный или Медицинский рынки (места, где мелкие и средние оптовики могут прицениться к товару — ред.). Могут не открыть чужеземцам двери в рестораны или некоторые бары (здесь карантинные меры давно смягчили, заведения работают — ред.).

Ещё хуже ситуация с африканцами: многих выселили из отелей — те просто живут на улице. Определённые причины для такого были. Местную медиа-сферу взорвала новость, как некий выходец из Нигерии, когда у него пытались взять тест на коронавирус, повалил медсестру-китаянку, начал её бить и укусил (вот прямо так СМИ и писали). Другой случай: какой-то европеец бросил во врача, только не удивляйтесь, телефон, словно кирпич. Есть ощущение, что журналисты и блогеры прямо ждали таких новостей, разнесли по сетям, ну и понеслись комментарии: «депортировать их, выгнать…»

Лично я с агрессией местных не сталкивался, но некое отторжение чувствую: они избегают ездить с тобой в одном лифте, при встрече отстраняются… Наверное, под влиянием медиа-истерики верят в «завозную заразу». Но я вам так скажу, — продолжает Александр Черномор, — все эти случаи — лишь ответ на многочисленные бесчинства против китайцев на Западе 2-3 месяца назад, когда пандемия ещё только разгоралась. Если помните, там выходцев из КНР не пускали в магазины, не селили в отели, в университетах им могли запретить приходить на лекции… Думаю, и в России было нечто подобное, хоть и не в таких масштабах. Поэтому нам сейчас важно не впасть во взаимную ксенофобию, помнить, что главная зараза — не иностранцы, а искусственно раздуваемая ненависть к «чужакам».

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