Эмбер Херд - Джонни Деппу: «Я женщина весом в 52 килограмма. Никто не поверит, что я подвергала тебя насилию!»

Мы уже не раз писали о скандальном расставании Джонни Деппа и Эмбер Херд. Их брак был коротким и бурным, после очередной ссоры в 2016 году Эмбер Херд демонстрировала всем синяки (Депп якобы швырнул в нее телефон), а потом всячески расписывала унижения и побои, которым подвергалась. Из-за этого Депп потерял роли Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря» и (вроде бы) не будет сниматься в третьей части фильма «Фантастические твари и где они обитают».

Казалось бы, с грехом пополам развелись - но Херд на этом не успокоилась: принялась писать колонки о насилии в семье, выставляя себя ведущим специалистом по этому вопросу. Деппа она в них по имени не называла, но всем было понятно, кто имеется в виду. Актер этого не стерпел и вкатил ей иск на 50 миллионов долларов. И в последнее время начали всплывать доказательства, что именно она в этом браке была мучительницей. Как выразилась в твиттере телеведущая Тина Канделаки: «Развод Эмбер Херд и Джонни Деппа показал, кто же тут на самом деле настоящий пират!»

Из одной аудиозаписи, опубликованной несколько дней назад, выяснилось, что Херд била Деппа, швыряла в него сковородки и приходила в такую ярость, что актер попросту сбегал из дома: ему казалось, что еще чуть-чуть, и дело дойдет до настоящих преступлений. И вот - еще одна запись, появившаяся на сайте той же газеты Daily Mail. Она была сделана уже после расставания, но еще до официального развода. Супруги с пылом выясняют, кто виновен в том, что их продлившийся полтора года брак рухнул.

«Ты, [блин], убиваешь меня. Вы убиваете меня» - жалуется Депп. - «Во что ты меня превратила? Мой сын (от предыдущего брака. - Ред.) ходит в школу, и одноклассники его спрашивают: «Твой папа жену бьет»?

А Херд над ним издевается, да как цинично! «Ну давай, Джонни, иди и всем скажи: «Я, Джонни Депп, мужчина, стал жертвой домашнего насилия. Посмотрим, сколько людей тебе поверит и сколько встанет на твою сторону. Ты больше и сильнее. А я - женщина весом в 52 килограмма. Ну, сейчас уже нет, но весила почти 52. И ты хочешь выйти и сказать всем: «Она это начала?» Что, реально?»

И действительно - только сейчас, после обнародования этих разговоров, многие в это поверили. В соцсетях набирает силу кампания «За справедливость для Джонни Деппа», Эмбер Херд требуют лишить роли в продолжении ее главного на сегодняшний день хита «Аквамен». Ну, чтоб все было по справедливости.

Судя по всему, скандал только раскручивается. В сеть просочилась информация, что в распоряжении Деппа есть 72 аудиозаписи, 87 видео с камер наблюдения и минимум человек 40 свидетелей, подтверждающих, что жертвой был именно он. Надо думать, в ближайшие дни ошеломленный мир услышит новые интереснейшие разговоры между актером и его бывший супругой.

Сама 33-летняя актриса сейчас вовсю крутит роман с 38-летней женщиной-кинематографистом по имени Бьянка Бутти. Она давно уже объявила, что является бисексуалкой, и до брака с Деппом у нее были продолжительные романы с женщинами.

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