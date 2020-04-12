2020-04-12T11:11:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 12 апреля 2020: 1306 человек заболели за сутки

Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в Москве на 12 апреля 2020 года
Павел КЛОКОВ
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Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в Москве на 12 апреляОперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в Москве на 12 апреляФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Очередная статистика от оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом. Всего за прошедшие сутки в столице зафиксировали 1306 новых случаев COVID-19. Это больше половины, чем по всей России (всего по стране 2186 инфицированных).

По информации оперштаба, 45% среди новых заболевших в Москве - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36% - от 46 до 65 лет и еще 15,5% старше 65 лет (причем почти 5% из них - старше 80 лет). 3,5% среди заболевших - дети.

Напомним, в связи с таким количеством пациентов в Москве решили ужесточить карантинные меры. И даже ввести пропускной режим. Это означает, что передвигаться на любом виде транспорта (как личном, так и общественном) можно будет только со специальным документом. Оформить его можно будет с завтрашнего дня в электронном виде (на официальном портале столичного правительства mos.ru). Пешеходам такой документ пока не нужен, однако это не отменяет строго режима самоизоляции.

Ранее экс-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в связи со сложной ситуацией в столичных больницах решили увеличить коечный фонд. Изначально планировалось развернуть 20 тысяч коек для больных коронавирусом, но позже решили существенно увеличить эту цифру.

Всего за последние сутки в Москве от коронавируса вылечилось 188 пациентов. А за весь период пандемии - 687 человек.

Главная площадь Москвы опустела из-за пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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