2020-04-12T11:10:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 12 апреля 2020: 2186 человек заболели за сутки

Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в России на 12 апреля 2020 года
Павел КЛОКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в России на 12 апреляОперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в России на 12 апреляФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

«За последние сутки в России подтверждено 2186 новых случаев коронавируса», - передает официальный канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

Речь идет о 52 регионах страны, в которых за последние 24 часа зафиксировано 24 смертельных случая. Количество выздоровевших за тот же период 246 человек.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровел 1291 человек.

Самая сложная ситуация остается в Москве и Московской области. За ними по количеству заболевших сразу идут Санкт-Петербург (69 случаев), Мурманская область (61), Нижегородская (42) и другие.

Напомним также, что в столице и Подмосковье с 13 апреля начнут оформлять специальные пропуска для передвижения на личном и любом общественном транспорте. Сделать это можно на официальных порталах столичного и областного правительств. Сама система заработает двумя днями позже - в среду.

По словам экс-мэра Москвы Анастасии Раковой, на такие жесткие меры пришлось пойти из-за самых жителей Москвы, которые периодически нарушают режим самоизоляции. В том числе и те, у кого подтверждена инфекция.

Распространение коронавируса в мире: Хроника.

Главная площадь Москвы опустела из-за пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Состояние здоровья Татьяны Булановой: певицу спасли после инсульта
Впервые за сутки в России число заболевших COVID-19 превысило 2 тысячи человек
Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о размере своей пенсии
В России за сутки от коронавируса умерли 24 человека
В Москве еще 188 человек вылечились от коронавируса
«Потанцуем дома»: премьер-министр Японии показал, чем занимается на самоизоляции
Из Японии в Россию вывозным рейсом вылетели 179 человек
Госдума предложила обеспечить нуждающиеся семьи продуктами и антисептиками
Коронавирус в США, последние новости на 12 апреля 2020: число умерших превысило 20 тысяч
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко: на лечении состоят 503 человека
Коронавирус в Италии, последние новости на 12 апреля 2020: уже больше 150 тысяч случаев заражения
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 12 апреля 2020 года составило 499 человека
В День космонавтики россиян поздравили с борта МКС
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 12 апреля 2020 года составило 1082 человека
Коронавирус в Москве, последние новости на 12 апреля 2020: в столице ввели цифровые пропуска
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 12 апреля 2020 года возросло до 72 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 12 апреля 2020 выросло до 8852 человек
Коронавирус в Московской области, последние новости на 12 апреля 2020: 152 новых случая и введение цифровых пропусков
Православные верующие встречают Вербное воскресенье
Коронавирус в Турции, последние новости на 12 апреля 2020: число заболевших превысило 50 тысяч
Онколог объяснил связь курения и коронавируса
Зеленский признался, что устал бороться с коронавирусом