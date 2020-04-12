Новые случаи заражения коронавирусом в России на 12 апреля 2020: 2186 человек заболели за сутки

«За последние сутки в России подтверждено 2186 новых случаев коронавируса», - передает официальный канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

Речь идет о 52 регионах страны, в которых за последние 24 часа зафиксировано 24 смертельных случая. Количество выздоровевших за тот же период 246 человек.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровел 1291 человек.

Самая сложная ситуация остается в Москве и Московской области. За ними по количеству заболевших сразу идут Санкт-Петербург (69 случаев), Мурманская область (61), Нижегородская (42) и другие.

Напомним также, что в столице и Подмосковье с 13 апреля начнут оформлять специальные пропуска для передвижения на личном и любом общественном транспорте. Сделать это можно на официальных порталах столичного и областного правительств. Сама система заработает двумя днями позже - в среду.

По словам экс-мэра Москвы Анастасии Раковой, на такие жесткие меры пришлось пойти из-за самых жителей Москвы, которые периодически нарушают режим самоизоляции. В том числе и те, у кого подтверждена инфекция.

Распространение коронавируса в мире: Хроника.