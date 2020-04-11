Подозревают инсульт: Татьяна Буланова экстренно госпитализирована

11 Апр 2020 2020-04-11T22:22:15+03:00

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Татьяна Буланова экстренно госпитализирована в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, певица попала в больницу с подозрением на инсульт.

У поющей о тяжкой женской доле Татьяны Булановой возникли проблемы с сердцем. В настоящее время ее осматривают врачи. У 51-летней певицы подозревают инсульт. Заслуженная артистка находится в сознании, сообщает 5-tv.ru.

К слову, не так давно Буланова ездила в клинику, специализирующуюся на очищении организма на клеточном уровне. Благодаря детокс-диете Татьяна омолодилась. Эффектная блондинка может похвастаться идеальной фигурой, хоть и не является поклонница спортзалов. "Я себя ощущаю лет на 30-35. Спортом вообще не занимаюсь. Я стараюсь мало есть. Поужинала полшестого, все", - кокетничает звезда.

В последнее время Татьяна буквально светится от счастья. И тому есть веская причина. У Булановой появился возлюбленный. Его имя она держит в секрете. Певица в новом избраннике ценит искренность, воспитание и верность. "Это самое важное после всех моих историй… Если тебе что-то не нравится, скажи мне прямо. И уходи, в конце концов. Не надо двойную жизнь…", - говорит исполнительница.

Вокалистка не исключает, что новый возлюбленный - тот самый мужчина мечты, за которого она может выйти замуж. Правда, рожать наследника жениху не готова: "Ну какой ребенок! Представляете, мне 60 лет, а ребенку лет 12. Ну куда! Я уже внуков буду ждать".

ИСТОЧНИК KP.RU