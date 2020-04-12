2020-04-12T13:09:12+03:00
Общество

Как крестить ребенка в период коронавируса: отвечает отец Иоанн Тераудс

Батюшка рассказал, опасно ли откладывать крещение ребенка из-за коронавируса
Роман ГОЛОВАНОВ
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У многих верующих возник вопрос: а как крестить детей во время коронавируса? Какие меры безопасности соблюдает церковь?У многих верующих возник вопрос: а как крестить детей во время коронавируса? Какие меры безопасности соблюдает церковь?Фото: Андрей КАРА
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У многих верующих возник вопрос: а как крестить детей во время коронавируса? Какие меры безопасности соблюдает церковь? Об этом «КП» рассказал настоятель храма иконы Божией Матери "Знамение" отец Иоанна Тераудс.

- Крещение является очень важным и, более того, необходимым Таинством, которое вводит в Церковь. Согласно молитвам Таинства, Крещение усыновляет человека Богу и потенциально делает его наследником Царствия Божия и вечной жизни, - рассказал «КП» отец Иоанн. - В России укоренилась практика крестить детей раннем возрасте, однако это не является требованием Церковного учения. Древняя Церковь требовала от свои новых членов (взрослых людей) прохождения длительного периода оглашения и полноценной интеграции в церковную общину. Многие святые Православной Церкви принимали Крещение в достаточно зрелом возрасте из-за местных традиций или желания более осознанного подхода к своей религиозной жизни.

Но можно ли отложить крещение в разгар болезней?

- Выбор однозначно будет за родителями. Нужно знать, что Церковь принимает меры по максимальному снижению риска подвергнуть здоровье малыша, родителей и гостей опасности, - отметил батюшка. - Так решением Священного Синода Русской Православной Церкви в период эпидемии благословляется совершать только индивидуальное Крещение с обязательной дезинфекцией купели и сменой освященной воды. Для совершения Таинства Миропомазания также священноначалие благословляет использовать одноразовые приборы, например ватные палочки. Вы можете прийти на Таинство, надев на себя медицинскую маску и никто Вас за это не осудит.

Ничего страшного не произойдет, если мы отложим совершение этого Таинства на несколько недель, чтобы все могли беспрепятственно принять участие в торжестве; никто не откажет совершить Крещение по просьбе родителей и это непростое время; откладывать Таинство в случае смертельной опасности не стоит ни при каких обстоятельствах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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