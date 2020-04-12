Прихожан не пустят в храмы на Пасху. Как встречать праздник дома

Богослужения в московских и подмосковных храмах Русской православной церкви с 13 по 19 апреля пройдут без участия прихожан по требованию санитарных властей города, говорится в письме первого викария патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополита Воскресенского Дионисия к духовенству Москвы и Московской области. Обращение размещено на сайте РПЦ.

Священник Павел Островский ответил на наивные вопросы «КП».

1. Я ПРИШЕЛ В ХРАМ. МЕНЯ ВЫГОНЯТ?

Отец Павел:

- Я думаю, будут какие-то инструкции. Но самое вероятное, что просто храм будет закрыт. Службы будет идти. С учетом введения пропусков, люди в принципе не смогут ходить в место, на которое не будет пропуска. Скорее всего, в эти дни будут дежурить наряды полиции, которые просто не будут пускать людей.

2. ВЕРУЮЩИЕ ДОЛЖНЫ ПОДЧИНИТЬСЯ РЕШЕНИЮ СВЕТСКИХ ВЛАСТЕЙ?

Отец Павел:

- Безусловно, должны. Это хорошо, что у нас это исходит от светских властей. Когда в других странах церковные власти приняли это решение, это было некрасиво. Церковь не имеет полномочий руководить Министерством здравоохранения. Поэтому мы подчиняемся тем нормам, которые нам говорят. Ситуация сложная. Врачи работают уже на износ.

Мы обязаны слушать то, что нам говорят медики, которые так трудятся. Я и так все время говорил, что надо воздерживаться от посещения храмов. Мне теперь чуть проще стало – есть запрет. Люди молятся дома. Надеюсь, дадут возможность священникам причащать на дому. Буду эфиры проводить. Потерпим. Надо собраться с силами, дорогие москвичи. Я – коренной москвич. Мне все это понятно.

3. ПОЧЕМУ НЕ ПОМОЛИТЬСЯ НА ПАСХУ НА УЛИЦЕ?

Отец Павел:

- Это не спасет. Вирус передается, когда люди друг к другу прикасаются. Даже если ты делаешь разметку, ты не можешь контролировать. Ты же не можешь храмы выборочно оставить, а другие закрыть. Я раньше служил в Успенском храме. Там на Пасху две тысячи причастников может быть. И как ты их разлинуешь? Просто места нет. Люди будут толкаться. В деревенском храме две бабушки пришли на Пасху. А когда нет Пасхи, одна бабушка пришла.

Красьте яички, куличи делайте, пасхальную трапезу. Смотрите пасхальные фильмы. Все зависит от настроения.Фото: Мария ЛЕНЦ

4. ЛЮДИ ПРОДОЛЖАЛИ ХОДИТЬ В ХРАМЫ. ЭТО СТАЛО ПРИЧИНОЙ ЗАПРЕТА?

Отец Павел:

- Стало причиной, на мой взгляд. Я по этому поводу расстраиваюсь. То, что в итоге власти пришли к такому варианту, это в том числе и наша вина. Были даны рекомендации: воздержитесь. Во многих храмах воздерживались. Я сейчас на карантине, не могу в храм идти. Позвонил и узнал, сколько было на всенощной людей. 45 человек. Обычно гораздо больше. Но у нас людей в принципе стало ходить меньше. А во многих храмах люди вообще на все забивали. В Троице-Сергиевой лавре ходили все подряд. Народу битком. В некоторых храмах вообще ничего не выполняли.

5. ВЕРУЮЩИЕ НЕ НАЧНУТ ВОЗМУЩАТЬСЯ ЗАПРЕТУ?

Отец Павел:

- Кто начнет? Ввели запрет - никто никуда не идет. Я не думаю, что какие-то священники будут идти против и светской, и церковной власти. Запретят священника, будет другой служить. Я хочу подготовить людей к тому, что, скорее всего, после Пасхи храмы не откроют. Я выражаю свои мысли. С учетом развития ситуации в Москве и Московской области, с учетом негативной динамики. Может быть, храмы откроют недели через три или четыре только. Динамика идет по худшему сценарию. Когда показатели начнут снижаться, наверное, тогда и будут открывать. Может быть, в мае.

6. КАК ВСТРЕТИТЬ ПАСХУ ДОМА?

Отец Павел:

- Чтение Евангелия, в мире с родственниками. Можно смотреть трансляции богослужений из родного храма. Главное – проводите по силам, не переругайтесь. Без мира все будет плохо. Людям нужно успокоиться и постараться вернуть мир в душу. Все богослужение наполнено словами «мир всем…». Верните мир в сердце, и Господь вас утешит.

Отец Иоанн Крестьянкин рассказывал, что он никогда так не молился, как в тюрьме, где он не мог ни причащаться. Господь восполнит все лишения, если будет внутри души мир. И никого не осуждайте. Ни тех, кто ходил, ни тех, кто будет борзеть. Лучше помолитесь за врачей, за тех, кто болеет.

Нарядите дом. Сделайте как Рождество. Хоть елку нарядите, только пасхальными украшениями. Крестный ход сделайте с детьми дома утром и вечером. Пойте с балкона «Христос воскресе!» всем двором. Христосуйтесь друг на друга с балкона на балкон. Если будет радостное настроение, то Господь утешит. Красьте яички, куличи делайте, пасхальную трапезу. Смотрите пасхальные фильмы. Все зависит от настроения.

Я вспоминаю такой апокриф, древний текст II века, описывающий деяния апостола Павла и Феклы. Когда Фекла спаслась от мучений, нашла своего учителя Павла, то сидел Павел, Онисифор, Фекла и еще несколько человек. И был у них пир любви великой. И кушали они хлеб, воду, овощи и соль. Если будет мир, у вас будет Пасха. Возможно, будет такая Пасха, которой никогда раньше не было. Это не означает, что на следующую Пасху нужно тоже остаться дома. Просто Господь знает, что это не по вашей воле происходит. Поэтому Господь утешит. Будете вспоминать эту Пасху.

7. МОЖНО ЛИ СЧИТАТЬ ЭТО НАКАЗАНИЕМ ОТ БОГА?

Отец Павел:

- Как Христос говорил, что добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, злой человек из злого сокровища выносит злое. Люди, которые стремятся к добру, они из этой ситуации с коронавирусом и этим сумасшествием, которое происходит в мире, вынесут плоды добрые. А те, кто будет роптать, у них будет еще хуже. Для одних это окажется наказанием, даже карой. А для некоторых окажется милостью Божьей. Господь все делает для блага, чтобы это было хорошо. Я думаю, что Господь это делает для блага всего мира. Чтобы людям стало хорошо.

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