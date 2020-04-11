«Модный приговор» проверяют на коронавирус: вслед за Бабкиной с воспалением легких слег Александр Васильев

Вслед за Надеждой Бабкиной двустороннее воспаление легких диагностировали у ее коллеги по телешоу «Модный приговор» - 61-летнего историка моды Александра Васильева.

- Сегодня узнала, что уже второй мой коллега болен двусторонней пневмонией, - сообщила kp.ru журналист и юрист Екатерина Гордон, которая сейчас ведет телепроект. – Я вовсе не паникер, и откровенно говоря, понимаю, как и все образованные люди, что переболеть должна большая часть общества… Но ради старшего поколения в моей семье я все-таки сдам анализ.

katyagordon Катя Гордон стала ведущей "Модного приговора"

Анализ на коронавирус взяли и у Васильева – сейчас это обязательная процедура для больных пневмонией.

- Но его тест на COVID-19 еще не готов, - уточнила Екатерина Гордон.

Дозвониться до Александра Александровича невозможно – его телефон отключен. А ведь всего четыре дня назад он был в добром здравии и рассказывал «Комсомолке», как переживает за Надежду Георгиевну. Сидит на самоизоляции, выходит лишь в магазин да на прогулку с собакой. При этом, по словам телеведущего, он не пересекался с артисткой.

- Я был на карантине в течение двух недель, когда вернулся из Португалии. И пока находился дома, вместо меня снимался Николай Цискаридзе. Как раз он вел программу с Надеждой Бабкиной, - рассказал тогда kp.ru Васильев. – Затем мой карантин закончился, и в следующем съемочном блоке моими соведущими были Катя Гордон и Юлия Барановская. Сейчас съемки «Модного приговора» закончились, все выпуски программы мы отсняли до 30 апреля.

Напомним, сегодня, на 11-й день пребывания Надежды Бабкиной в частной клинике, ей наконец стало лучше. Врачи вывели пациентку из состояния медикаментозной комы, она в сознании, но после нескольких дней в коме пока очень слаба и даже не может говорить.

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