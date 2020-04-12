2020-04-12T13:37:19+03:00
Звезды

«Температура в норме»: Александр Васильев рассказал о своем лечении в Коммунарке

Ведущий «Модного приговора» проходит курс лечения от двустороннего воспаления легких
Ирина ВИКТОРОВА
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Александр Васильев рассказал о своем лечении в КоммунаркеАлександр Васильев рассказал о своем лечении в КоммунаркеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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С утра дозвониться Александру Васильеву было сложно. Друзья, коллеги, журналисты атаковали звонками и сообщениями историка моды: все беспокоились за его самочувствие. Хотя коллеги с Первого канала уже знают: с Александром Александровичем все в порядке, его здоровье под контролем лучших врачей столицы. Поэтому в разговоре с kp.ru Александр Васильев был немногословен: «Температура в норме, прохожу лечение».

Тесты на коронавирус у Александра Васильева взяли, но результаты пока не получены. Васильева «Скорая» госпитализировала в «Коммунарку», где ему и диагностировали двустороннее воспаление легких. Лежит телезвезда в отдельной палате, где имеет возможность работать – у Васильева с собой ноутбук. В течении дня Александр Александрович получает лечение – капельницы, лекарства. Сейчас температура историка моды 36,6, врачи даже обещают выписать звезду домой через пять – семь дней. В социальных сетях Александр Васильев написал: «Я верю! Говорят, что у меня крепкий организм, анализ на сахар показал 6. насыщение кислородом 98% из возможных 100».

Как известно, главный теледоктор страны Елена Малышева всегда помогает коллегам. Вот и Александр Васильев на стал скрывать, что сообщил о симптомах болезни Арине Шараповой: «Я стал кашлять и постепенно поднималась невысокая температура: 37, 5 – 38. Я усиленно лечился бабушкиными методами - чай, лимон, имбирь, сода, настойка женьшеня. Увы, не помогло». Шарапова позвонила Елена Малышевой, а та в свою очередь вызвала «Скорую помощь» для Васильева. Он пытался убедить врачей «Скорой», что будет лечиться на дому, но его госпитализировали. 61-летний историк моды сообщил: «Спасибо Елене Малышевой, я в чистой и светлой палате, с хорошим «самолетным» пятиразовым питанием, капельницами по утрам, анализами и таблетками целый день».

А уже завтра мы увидим на Первом канале новые выпуски «Модного приговора», в которых отснялся Васильев. Александр Васильев в марте путешествовал в Португалию, после чего был на карантине, а отсидев положенные 14 дней дома, отправился на работу. Васильев снимался с Екатериной Гордон и Юлией Барановской в «Модном приговоре», эти выпуски мы будем смотреть до конца апреля. После выздоровления Александр Васильев намерен незамедлительно вернуться на работу.

Опустевшая Москва с дрона.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Александр Васильев из Коммунарки: «Спасибо Елене Малышевой – я в чистой и светлой палате. Обещают отпустить домой через 7 дней»

Ведущий «Модного приговора» в палате работает за компьютером и отвечает на звонки (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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