2020-04-12T14:55:34+03:00
Происшествия

В Москве мужчина несколько минут висел на руках на окне на 15 этаже

В квартиру его затащили друзья, а соседи сняли это на видео
Анастасия ВАРДАНЯН
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В Москве мужчина несколько минут висел на руках на окне на 15 этажеВ Москве мужчина несколько минут висел на руках на окне на 15 этаже
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Вы говорите самоизоляция, а они отвечают: «нет, не слышали». Шумную вечеринку с кучей гостей и литрами алкоголя утроили жители одной из квартир на улице Рождественской, что на юго-востоке Москвы. По словам соседей, в квартире было не меньше шести человек. В разгар гуляки один из гостей, молодой мужчина, словно сошел с ума. Он открыл окно и повис, ухватившись руками за откос.

- Он напился до чертиков и повис прямо на окне на 15 этаже. Друзья это заметили и стали кричать. Половина соседей высунулись в окна своих квартир, чтобы посмотреть, что происходит. Было реально страшно, казалось, что вот-вот он упадет. Но через несколько минут пьяные друзья сумели затащить его в квартиру, - рассказал «КП» очевидец происшествия, который просил не указывать его имя.

Вызывать полицию и спасателей никто не стал. О происшествии стало известно, когда кто-то из очевидцев выложил видео в социальные сети. Кадры уже изучает полиция. В шумную квартиру в ближайшее время заглянет участковый, чтобы напомнить молодым людям о режиме самоизоляции.

Напомним, москвичи обязаны находиться у себя дома как минимум до 30 апреля. Ходить в гости и устраивать праздники – запрещено. А уже со среды, 15 апреля, в столице начнет действовать режим передвижения по цифровым пропускам.

В Некрасовке мужчина несколько минут держал выпавшего с балкона друга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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