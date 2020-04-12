Горячее обертывание при коронавирусе: поможет ли справиться с пневмонией

В интернете активно набирает популярность видеоролик, в котором Глава израильского института психосоматики Эли Тальберг, медик по образованию, напоминает об очень эффективном, по его словам, методе помощи лечения пневмоний. Мол, этот несложный классический рецепт может помочь для лечения легочных осложнений при коронавирусной инфекции COVID-19. Старый, проверенный метод горячего обертывания, разработанный профессором Абрамом Залмановым.

Коронавирус: как спасти больного ..Метод профессора Залманова

Эли Тальберг обосновывает логичность применения горячего обертывания тем, что коронавирус вызывает фиброз легких и пневмонию, для борьбы с которыми надо активизировать работу легких:

- При фиброзе внутри легкого выстраиваются соединительно-тканные жгуты, которые пронизывают его в разных местах. Стянутое изнутри множеством таких ремней, легкое не может раскрыться, газообмен резко снижается. Бактерии, до этого мирно живущие в организме, вызывают вторичное воспаление легких – человек задыхается. Организм повышает температуру, чтобы убить вирус, победить пневмонию, постепенно рассосать фиброзные тяжи. Проблема лишь в том, что при коронавирусе температура поднимается лишь тогда, когда фиброз уже сформировался и счет идет уже на часы. Подключение к аппарату искусственного дыхания продлевает фазу борьбы за жизнь в надежде на все те же жизненные силы.

Глубокое прогревание грудной клетки не только уничтожает вирусы в межклеточном пространстве, которые гораздо менее жизнеспособны, чем родные клетки организма, но и усиливает газообмен в альвеолах и разрушает фиброзные спайки, - говорит израильский доктор, ссылаясь на опыт профессора Залманова, который так лечил бронхиты, пневмонии, трахеиты и даже туберкулез легких.

Обратите внимание: метод профессора Залманова относится к первой половине 20 века и не является клинически апробированным способом лечения.

Возможно ли применять этот метод для лечения коронавирусной инфекции, эффективен ли он в домашних условиях? «КП» обратилась за разъяснениями к эксперту, врачу эндокринологу, старшему научному сотруднику факультета фундаментальной медицины МГУ, автору канала и инстаграм DoctorPavlova Зухре Павловой.

- Первая моя специальность – анестезиология и реаниматология. Раньше один врач совмещал обе эти специальности анестезиолога – реаниматолога. Мы многое использовали в реанимации для того, чтобы, в том числе, справляться с пневмониями. И есть методы, подтвержденные и эффективные, постуральный дренаж (это положение человека, когда голова у него ниже, чем туловище и ноги, чтобы улучшить отток мокроты из нижних отделов легких), перкуторный массаж (это когда ребром ладони быстро стучат по направлению к верхним отделам, то есть по направлению от поясницы к голове), или дыхание с задержкой и очень медленным выдохом, которое создает положительное давление в конце выдоха, что препятствует осаждению мокроты в дальних отделках бронхолегочной системы и профилактирует развитие пневмоний или ускоряет выздоровление. Эти методы, безусловно, используются в реанимации в той или иной степени во всем мире, - говорит Зухра Павлова. – А вот про эффект от обертываний я ничего не слышала и мне кажется, что сейчас в условиях коронавирусной эпидемии будет просто физически людям некогда обертывать пациентов, пытаясь им помочь с неподтвержденным эффектом. На перкуторный массаж, боюсь, тоже не хватит времени и рук, но это точно не навредит. А вот дышать так, чтобы помочь себе, это действительно очень просто и эффективно. Не требует того, чтобы отрывать врачей и медсестер от помощи тем, кто уже не может помочь сам себе. Кстати, иногда можно увидеть в западных фильмах, как в реанимации люди сидя или лежа, надувают резиновые шарики. Это тот же самый метод с задержкой выдоха, но при помощи шарика. Или, детей втягивают в игру, когда они, выдыхая в тонкую резиновую трубочку, опущенную в воду, создают пузыри и так и играют, и выздоравливают.

Сейчас ситуация такая, что врачей для лечения пациентов, в том числе и с коронавирусной инфекцией и с диагнозом внебольничной пневмонии, не хватает, потому что часть из них уже заболела или контактировала и они выведены из работы. Кто будет оборачивать больных и следить за ними? Медсестры, которых тоже не хватает?

- Что можно сказать по поводу домашнего применения горячего обертывания для лечения острых инфекций?

- Я бы не советовала тут экспериментировать, потому что обертывание подразумевает изменение температуры и даже если обертывание изначально горячее, то потом оно может привести к переохлаждению. Получается, человек должен быть в сауне, чтобы не получить переохлаждение? Мне кажется, что этот метод в домашних условиях может спровоцировать снижение иммунного статуса и последующие присоединение различных, вирусных или бактериальных, инфекций. Знаете, иногда бывают какие-то бестолковые рекомендации, но не опасные, а эта, я бы сказала, – из разряда еще и потенциально опасных. Особенно, если начнут экспериментировать те, кому это изначально противопоказано, а это люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими болезнями легких и многими другими заболеваниями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

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