Макрон закроет Шенгенскую зону до сентября: станут ли теперь наши визы недействительны?

26 марта исполнилось ровно 25 лет Шенгенской зоне. Той самой, благодаря которой внутри ЕС де-факто не существовало границ, а любой путешественник мог проехать от Таллина до Лиссабона безо всяких кордонов.

Но круглую дату «Шенгенка» встречает не в лучшей форме. Как сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, из-за пандемии коронавируса границы Шенгенской зоны будут оставаться закрытыми «как минимум до сентября» 2020 года. Включая, судя по всему, не только внешние, но и внутренние.

Так чем же новая реальность обернётся для Евросоюза? И, самое главное, как теперь быть россиянам — ведь пандемия однажды закончится, а необходимость ездить в страны (теперь уже бывшей?) Шенгенской зоны — останется… Об этом «КП» рассказал Роман Райнхардт — доцент кафедры дипломатии МГИМО, преподающий правовые основы и практику консульской службы.

ЕВРОСОЮЗ ОТСТУПАЕТ, НО НЕ СДАЁТСЯ!

В экстремальных ситуациях, подобных нынешней пандемии, некоторые лидеры берут на себя больше, чем остальные. Один из таких примеров — Макрон, громко пообещавший закрыть «Шенген».

Многие другие политики при этом занимают выжидательную позицию. А иногда словно и вовсе бездельничают — как у классика: «если больной умрёт, так и умрёт; если выздоровеет — то и так выздоровеет». Вот только больных в Европе сейчас — сотни тысяч.

Макрон же призывает к жёстким, решительным, хочется верить, эффективным действиям. Имеет ли он на это право? Формально закрытие границ ЕС — прерогатива Брюсселя. Но тот пока молчит.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен только неделю назад впервые обратилась к европейским гражданам. Однако сказать, что до того она бездействовала, нельзя: ещё в марте по ее инициативе был создан консультативный орган, объединяющий европейских вирусологов и эпидемиологов. Как врач по образованию, фон дер Ляйен понимает: данное направление жизненно важно.

Так что, когда некоторые наши политологи говорят: «Брюссельские элиты ведут ЕС к краху» — это не так. Старые политики, может быть, и впрямь теряют связь с реальностью. Зато их теснят более молодые, но столь же встроенные в систему. 42-летний Макрон постоянно говорит о «необходимости европейской солидарности перед лицом опасности», а министр экономики его правительства, 50-летний Брюно Ле Мэр, подчёркивает:

— Если ЕС не будет помогать отдельным странам, в частности, Италии (где погибших больше всего в Европе: на сей день — почти 20 тысяч — прим. ред.), — то сама идея Европейского союза может быть забыта.

То есть пока один из других апологетов европейской идеи, 65-летняя канцлер ФРГ Ангела Меркель, «тихо» работает дома на карантине — Макрон и его команда вместе с некоторыми представителями наднациональных органов ЕС укрепляют позиции. Полагаю, после окончания пандемии расклад сил внутри объединения может сильно поменяться. Инициативные лидеры (Макрон, фон дер Ляйен и ряд других) окажутся на коне, а для иных непрохождение «политического теста на Covid-19» (надеемся, что медицинские останутся отрицательными!) ознаменует закат карьеры.

ТАК ЗАКРОЮТ ДЛЯ РОССИЯН ШЕНГЕНСКУЮ ЗОНУ ИЛИ НЕТ?

Итого: наряду с блокированием внешних границ, для граждан ЕС теперь официально подтверждена и приостановка внутренней свободы перемещений (та самая «отмена Шенгенской зоны»). Исключение — только для перевозки товаров и, прежде всего, медицинского оборудования. Насколько эти и другие меры смогут побороть распространение инфекции — покажет время.

Теперь более насущный для россиян вопрос: как теперь путешествовать в ЕС нам? Да, туризм пока не предвидится, но у многих там — родственники, бизнес-связи... Попробуем разобраться.

В феврале этого года вступил в силу новый визовый кодекс ЕС. Не исключено, что в связи с пандемией в него будут внесены поправки: например, продление виз для граждан, уже их имеющих (то есть выданных до закрытия границ) — на срок, равный приостановке свободного режима въезда и перемещений внутри «Шенгена». В том числе если срок действия соответствующих виз уже истечет.

Следующий вопрос — передвижения внутри шенгенской зоны: для жителей как ЕС, так и третьих стран, в том числе россиян. Думаю, на первых порах даже после окончания пандемии будут работать пограничные пункты (например, в Сааре между ФРГ и Францией — да и, в общем, везде). Там необходимо будет предъявлять документы, удостоверяющие личность. Для россиян — соответственно, загранпаспорт с действующей визой. Когда ситуация придет в норму, эти требования, скорее всего, будут отменены.

Судить о том, какие границы откроются раньше (внешние или внутренние) — сложно. Однако, в любом случае, сценарий, при котором «Шенген» как таковой уйдет в прошлое, маловероятен. Это будет означать подрыв одной из ключевых основ единой Европы. Такое развитие событий невыгодно практически никому, и особенно поборникам идеи дальнейшей евроинтеграции, включая Макрона.

Впрочем, пока не ясно, насколько затянется пандемия и какой урон экономическим связям она нанесёт — так что к любому прогнозу, включая мой, следует относиться с осторожностью.

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