Из космоса я привез 350 000 фотографий Земли

ЗДОРОВЫЙ ВРАЧ

- Сергей Николаевич, как вы попали на такую недосягаемую высоту – в космос?

- Как и большинство того, что с нами происходит, - случайно. По образованию я биолог и со школы мечтал, что буду ученым-биологом. Никаких мыслей о космосе у меня даже не было. Всегда считал, что в космонавты берут только элиту, а я обычный мальчик, и т.д. Но так получилось, что после окончания МГУ (по образованию я вирусолог) попал работать в Институт медико-биологических проблем, который как раз занимался медицинским сопровождением космических полетов. Мы запускали обезьян в космос, обследовали до и после полета. Потом «обезьяний проект» - «биоспутник» - закрыли. И я начал работать, обследуя космонавтов до и после полета, сам принимал участие в каких-то наземных экспериментах. В один прекрасный день меня вызывает начальство и говорит: пиши заявление в отряд космонавтов.

- Вы чем-то их поразили – физической подготовкой, или им нужен был ученый в данный момент?

- На самом деле нужен был врач. И предложили попробовать себя всем ребятам с медико-биологической специальностью, кто уже принимал участие в экспериментах испытателями и прошел медкомиссию.

- В итоге сколько отобрали?

- Одного человека.

- То есть нашелся всего один здоровый врач?

- Да, все остальные не прошли медкомиссию… Так что вне зависимости от рода деятельности, надо держать себя в форме – чтобы использовать шанс, который вам рано или поздно предоставит судьба.

Индонезийский атолл Мапия. Фото: Сергей РЯЗАНСКИЙ

НА РУЧНОМ УПРАВЛЕНИИ

- А как вы - биолог, который под видом врача стал космонавтом – переквалифицировались в одного из лучших в мире космических фотографов? Там была какая-то штатная единица или вы просто взяли фотоаппарат в руки и не смогли оторваться?

- Это тоже случайно произошло. На Международной Космической станции осознал - меня переполняют эмоции по поводу видов Земли, и мне надо этими эмоциями как-то поделиться. Способ один - надо научиться фотографировать. Повезло с учителями - у меня были потрясающие коллеги в первом полете: Олег Котов, Федор Юрчихин, Михаил Тюрин. И все трое очень хорошо фотографируют. Что не мудрено – за плечами у каждого по три полета.

- На что снимают космонавты – это что-то специальное?

- Нет, у нас обычная профессиональная зеркалка. Единственное, что мы используем объективы, которые на Земле, наверное, вряд ли пригодятся. Например, телеобъективы по 700 мм. Но у нас есть и 30 мм, и 50, 70, 200, 400.

- И как проходило обучение в космосе? Вам говорили: Сергей, вот фотоаппарат, наводи туда, снимай это?

- Нет. Куда наводить, я сам вижу. Пролетаем, предположим, над прекрасным вулканом. Я начинаю снимать, смотрю результат и понимаю – как-то не очень. Спрашиваю у ребят: а какие настройки? Наверное, неделю я бился, чтобы научиться снимать ночные города. Вот сейчас на станции летает очень хорошая техника, позволяющая снимать их в очень хорошем качестве. Тогда была не очень, и надо было руками компенсировать эту скорость станции. Опять же ребят спрашивал: какие настройки? Ребята говорят: а мы не помним, но давай попробуем. Это какие-то технические нюансы, которые только на практике ты можешь понять.

- И там нет такого понятия, как автоматическая съемка?

- Можно снимать в автомате, но качество будет не очень. Поэтому постоянно всё вручную, и всё должно быть с умом – свои настройки любимые, выдержка поменьше, потому что скорость станции 28 тыс. километров в час, и ночные съемки очень сложно было делать.

Камчатка. Фото: Сергей РЯЗАНСКИЙ

МАШИНА – ЭТО МЕЛКАЯ ДЕТАЛЬ

- А вы помните первую фотографию, когда посмотрели на экран и сказали: о, наконец-то у меня получилось?

- Они были. Но, с другой стороны, когда проходила следующая неделя, смотрел на первые фотографии и думал: что за фигня получилась?

Я попросил сейчас свою младшую сестру Надежду помочь мне с разбором архива. Потому что в нем сейчас 350 тысяч космических фото.

- 350 тысяч?!

- Да.

- Когда вы успели столько наснимать?

- Ну я же дважды был в космосе… И часто Надя что-то находит, присылает: «Смотри, какую я фотографию нашла», я говорю: «Здорово. А кто это снял?» Оказывается, это моя фотография, а я уже забыл…

- Из этих 350 тысяч наверняка есть какие-то любимые. Хотя бы любимые места для съемки.

- Очень красивая Камчатка, причем в любой сезон. Очень красивые вулканы, постоянно какой-то вулкан дымит, и все это здорово выглядит сверху. Снизу, правда, тоже. Я, наконец, в прошлом году съездил на Камчатку, попутешествовал. И это было здорово, очень красиво.

- Снимали, конечно?

- Снимал, но не так много, как из космоса. Очень красивая Французская Полинезия, удивительные острова, атоллы. Там и на Земле тоже очень красиво. Очень красивые виды ночной Европы, особенно когда она залита лунным светом. Это большое количество городов, хорошо освещенных, большая плотность, поэтому получаются очень красивые снимки.

- Все эти снимки такого общего плана, когда целый город попадает в объектив? Или удается поймать «мелкие детали»?

- С космической точки зрения машина на улице – это уже мелкая деталь. Есть города (например, наш Владивосток), где очень хорошая четкость получилась, хорошие погодные условия были, видно машины на улицах. Отдельно вулканы, отдельно озера. Конечно, птиц на них не видно, но с космической позиции детализация достаточная.

- По Земле понятно. На неземные какие-то фотографии делались в этих двух полетах, или там снимать нечего?

- Кое-что делалось, но все-таки высота, на которой находится МКС, не так чтобы очень Приближала нас к другим планетам, звездам. Хотя есть очень хорошие фотографии Луны, когда она очень четкая и видно каждый кратер. И фотографии звездного неба тоже получались - потому что звезд видно гораздо больше, чем с поверхности Земли.

- НЛО попадали в объектив?

- К сожалению, не было.

- А надежда есть, что попадет?

- Я искренне верю, что где-нибудь обязательно что-нибудь есть, но доказательств у нас пока нет.

- То есть никто не встречался с той стороны?

- Нет.

- Жаль…

- Мне тоже. Хороший бы получился кадр…

Пустыня Регистан. Фото: Сергей РЯЗАНСКИЙ

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР

- У меня не выходит из головы эта цифра 350 тыс. фотографий, которые вы сделали за эти два полета. Я не представляю, какая колоссальная работа была проведена, чтобы из этого массива отобрать всего лишь 100 фотографий, которые вошли в вашу книгу «Удивительная Земля». Вообще, как отбор происходит? Мне, вот, каждое фото жаль…

- Действительно, есть папка «Отбор», где самые красивые места, желательно разные, разнообразные виды, чтобы не была книга только из вулканов или озер. В «Отборе» порядка 400-500 фотографий, что позволяет нам сейчас иметь и хороший обработанный материал для проведения выставок в разных городах нашей прекрасной страны – такие планы есть. Поэтому вышла вторая книжка «Удивительная Земля. Планета тысячи цветов», уже большего формата, с лучшими фотографиями по сравнению с первой, как мне кажется. Но совсем другие фотографии. Есть материалы и на другие книги.

- Есть два подхода к отбору фотографий. Мой коллега Леонид Васильевич Захаров во время путешествий каждую свободную минуту начинает отбирать фото, и те, которые не нравятся, он убирает сразу. У меня подход другой как у фотографа и путешественника (наверное, он не совсем правильный). Я ничего не отбираю сразу, все храню. Потому возвращаюсь и отбираю все это дома. У вас какой подход?

- Оба этих подхода использую. Я начинал отбирать прямо там, на станции - в ходе полета была возможность, я выставлял в Инстаграм свои фотографии сразу по 2-3 штуки в день. И я старался только совсем брак удалять. В основном все коплю в архив – а вдруг пригодится, вдруг такого больше не будет. И второй отбор проводу уже дома.

Но предварительный отбор делать надо. Понимая, что объем очень большой, потом ты просто не найдешь что-то суперкрасивое, что удалось снять – какая-нибудь ночная Мекка получилась очень здорово – хорошая погода. Берешь, откладываешь в папочку «Избранное».

Ушуай. Фото: Сергей РЯЗАНСКИЙ

ВАС ВЫЗЫВАЕТ МКС

- Вы сказали, что во время полета выкладывали в Инстаграм свои фотографии. То есть можно выходить в интернет из космоса?

- Да. Мы – современная космическая станция, у нас связь идет через спутники. Она практически постоянная (22 часа в сутки - точно). Правда интернет медленный. Потому что основной канал — это канал голосовой связи и научной (телеметрические, научные данные скидываются). А для развлечений по остаточному принципу идет. Поэтому просто посидеть, пошариться в интернете на самом деле не получится. Но можно загрузить фотографию или какие-то крохотные видеоролики.

- И звонить в обычном смысле тоже можно?

- У нас цифровая телефония. Есть в компьютере программки, через которые мы звонили.

- Было так, что вы кому-то позвонили без предупреждения, и человек поднял трубку и понял, что разговаривает с космосом?

- Да. Это на самом деле самое большое развлечение – поздравить друга с днем рождения, позвонить кому-то, передать привет. Что-нибудь типа: «Вот пролетаю сейчас над вами, вижу, вы стоите около своего дома, и решил позвонить».

- Люди теряют дар речи, наверное?

- Да, конечно, это вызывает всегда бурю эмоций.

DO YOU SPEAK RUSLISH?

- МКС — это же международная космическая станция, то есть там экипажи сразу нескольких стран. А на каком языке общаетесь?

- Официально два языка на станции – английский и русский. Мы обязательно сдаем экзамен по английскому, наши американские партнеры обязательно сдают экзамен по русскому. Скажу честно, в основном мы общаемся на английском. Просто потому, что английский язык легче, а русский не очень дается нашим западным партнерам. Хотя есть и исключения. Есть несколько ребят, очень неплохо освоивших русский язык. В общем, получается «раслиш» - Russian and English, такое смешение языков, на котором в основном и изъясняются.

- Можете какую-нибудь фразу на «раслише» произнести?

- Give me, пожалуйста, вон ту thing… Not эту! Ту, please!

- И люди всё понимают?

- Да. Мы друг друга понимаем прекрасно.

- Бывает, что в моменты сильных душевных волнений проскакивает жесткое словцо?

- В космосе нет ничего невозможного.

- Это словцо на каком языке произносится?

- На родном, конечно.

Глаз Африки. Фото: Сергей РЯЗАНСКИЙ

КАКИХ ЖЕ БЕРУТ В КОСМОНАВТЫ?

- Когда я был маленьким, мечтал стать космонавтом. Все смеялись – потому что тогда это было из области фантастики. Сейчас у молодого здорового ученого или летчика есть шансы? И что ему делать, куда обращаться?

- Сейчас как раз стало с этим чуть полегче. Потому что любой человек может подать заявление, посмотреть требования о наборе. Вся информация вывешивается на сайте Роскосмоса или на сайте Центра подготовки космонавтов. Как подать документы, заполнить анкету, пройти первичную медкомиссию и прислать какие-то свои данные. А дальше уже идет сложный процесс отбора, приглашают на личное собеседование, на личные тесты, повторное медицинское обследование, физические тесты, экзамен по английскому обязательный и т.д. Так что сейчас возможностей стало больше.

- То есть все шансы есть, если задаться целью?

- Да. Но надо учитывать, что дорога до полета достаточно долгая. Сейчас в отряде о много народа, и очередь на полет достаточно длинная.

КАК ПЕРЕЖИТЬ САМОИЗОЛЯЦИЮ

- Вы сейчас тоже находитесь на самоизоляции из-за коронавируса?

- Естественно.

- Как себя бережете? Дайте пару советов от вирусолога и космонавта.

- Самое главное, не впадать в панику, в истерию. Конечно, эпидемий таких масштабов в новейшей истории у нас никогда не было. Но ничего сверхъестественного, в общем, не происходит. По-моему, те меры, которые применяются, вполне адекватные. Действительно, надо пережить некий пик. И это на самом деле лишнее напоминание нам всем, что надо о себе заботиться, надо заботиться о своем здоровье, надо поддерживать свой иммунитет. Самое главное – занять себя разнообразными активностями: где-то посмотрел кино, поработал, почитал книжку, поиграл с ребенком…

- …разобрал фотографии.

- Да! И обязательно заниматься спортом. Двигательная активность ограничена, но надо изыскивать возможности. Мы, кстати, сейчас с Роскосмосом запустили проект «Тренировки с космонавтом». Каждый может принять участие. Заходите на сайт «Тренировки с космонавтом.ру» (это все бесплатно). Там будет отдельная программа для взрослых, отдельная программа для детей, с веселыми, креативными заданиями. Самое главное, занимайтесь спортом и берегите себя.

Боливия. Фото: Сергей РЯЗАНСКИЙ

СПРАВКА «КП»

Сергей Николаевич Рязанский — российский космонавт-испытатель, дважды побывавший на орбите. Герой Российской Федерации. Первый в мире ученый-командир космического корабля. В полётах провёл свыше трехсот суток, четыре раза выходил в открытый космос. Один из выходов продолжался 8 часов и стал рекордным за всю историю российской космонавтики. Кандидат биологических наук. Спортсмен-парашютист, совершивший 750 прыжков.

А ещё он прекрасный фотограф и автор научно-популярных книг.