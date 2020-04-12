Наталья Бондарчук: «Многомиллионное наследство моей мамы – это просто смешно»

Звезда советского кино Инна Макарова умерла 25 марта на 94-м году жизни. После ее ухода в Сети началось обсуждение, какое наследство оставила актриса своим потомкам.

В советское время она много снималась, сыграла главные роли в легендарных фильмах «Молодая гвардия», «Высота», «Дорогой мой человек»… Инна Макарова была замужем за режиссером Сергеем Бондарчуком. Ее вторым мужем был выдающийся врач, академик Михаил Перельман. Поэтому могло сложиться впечатление, что актриса была очень состоятельной женщиной.

- Мама не оставила завещания, поскольку никаких споров между ее наследниками нет и быть не может. Я ее единственная дочь. Ее муж – академик Михаил Израилевич Перельман умер 7 лет назад, - ответила на наши расспросы дочка Инны Макаровой – актриса и режиссер Наталья Бондарчук. -Хочу сказать несколько слов о моем отчиме. Он был потрясающий человек и выдающийся врач. Он был главным пульмонологом Советского Союза. Многим спас жизнь. Будь Михаил Израилевич сейчас жив, он бы вел борьбу с коронавирусом.

Они с мамой прожили 42 года и мама была с ним как за каменной стеной. Как только Михаила Израилевича не стало, мама сдала. Она по нему очень тосковала, не могла смириться с его уходом. Я пыталась маму отвлечь, снимала ее в своих фильмах, возила отдыхать. В последнее время мы с ней жили на ее любимой даче в Одинцовском районе Подмосковья (Наталья Сергеевна не хочет называть точное место, чтобы на дачу не началось паломничество поклонников Инны Владимировны - Ред.).

Когда сегодня пишут о многомиллионном наследстве Инны Макаровой, мне это просто смешно читать.

У ее «богатых» наследников зачастую не хватает денег, чтобы поправить фундамент на той самой даче, которую мама построила.

В 1956 году родители получили от государства участок в 12 соток. Хотя наша дача всего в 25 километрах от Москвы, я помню еще то время, когда к нам на участок заходили лоси. Мы с бабушкой их кормили гречневой кашей. Когда мои родители расстались, маме пришлось строить дом самостоятельно. Для одинокой женщины, каковой она была в то время, это очень тяжело. Ей помогала только моя бабушка. Потом мама купила финский домик. И это было счастье. Потом сделала пристройку, дошли руки и до второго этажа.

Несколько лет назад переехал на дачу мой сын Ванечка. Сейчас он один из самых востребованных молодых композиторов (Иван Бурляев написал музыку к фильмам «Холоп», «Притяжение», «Салют-7», «Т-34» и многим другим – Ред.). Ему нравится писать музыку на природе. Ваня пристроил к старому - свой новый дом, на строительство которого ушли все семейные сбережения. На время карантина на дачу переехала и моя дочь Маша Бурляева со своей семьей, а у нее трое детей, младшему сыну Марку 2 года. Так что сейчас на маминой даче - большая компания, состоящая из моих пятерых внуков и двух детей. Настоящая футбольная команда. И это впервые, когда мы живем все вместе в доме, построенном моей мамой.

Мы всегда жили очень скромно. Я часто была в долгах. Деньги уходили на съемки фильмов. Я снимаю детское кино, а это в нашей стране убыточно.

Но кроме съемок фильмов, я организовала международные кинотеатральные школы имени моего отца Сергея Бондарчука. Их уже 11 в мире. Есть мои школы в Испании, в Италии, во Франции. Пока бушует эпидемия, я провожу видеоконференции с моими учениками онлайн.

После мамы осталась и ее трехкомнатная квартира в районе Кутузовского проспекта. Но ни особых ценностей, ни антиквариата в ней нет. Зато есть прекрасный мамин портрет в стиле Федора Рокотова, который заказал Михаил Перельман. Михаил Израилевич очень любил маму. Этот портрет для меня и есть самая большая ценность. И если уж мы заговорили о наследстве Инны Макаровой, то прежде всего это прекрасные советские фильмы с ее участием, которые в память о ней можно пересматривать сегодня.