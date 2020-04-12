2020-04-12T21:21:57+03:00
Звезды

Наталья Бондарчук: «Многомиллионное наследство моей мамы – это просто смешно»

Дочка народной артистки СССР Инны Макаровой развеяла слухи, гуляющие в Интернете
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Наталья Бондарчук - единственная дочь актрисы Инны Макаровой.Наталья Бондарчук - единственная дочь актрисы Инны Макаровой.Фото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Звезда советского кино Инна Макарова умерла 25 марта на 94-м году жизни. После ее ухода в Сети началось обсуждение, какое наследство оставила актриса своим потомкам.

В советское время она много снималась, сыграла главные роли в легендарных фильмах «Молодая гвардия», «Высота», «Дорогой мой человек»… Инна Макарова была замужем за режиссером Сергеем Бондарчуком. Ее вторым мужем был выдающийся врач, академик Михаил Перельман. Поэтому могло сложиться впечатление, что актриса была очень состоятельной женщиной.

- Мама не оставила завещания, поскольку никаких споров между ее наследниками нет и быть не может. Я ее единственная дочь. Ее муж – академик Михаил Израилевич Перельман умер 7 лет назад, - ответила на наши расспросы дочка Инны Макаровой – актриса и режиссер Наталья Бондарчук. -Хочу сказать несколько слов о моем отчиме. Он был потрясающий человек и выдающийся врач. Он был главным пульмонологом Советского Союза. Многим спас жизнь. Будь Михаил Израилевич сейчас жив, он бы вел борьбу с коронавирусом.

Они с мамой прожили 42 года и мама была с ним как за каменной стеной. Как только Михаила Израилевича не стало, мама сдала. Она по нему очень тосковала, не могла смириться с его уходом. Я пыталась маму отвлечь, снимала ее в своих фильмах, возила отдыхать. В последнее время мы с ней жили на ее любимой даче в Одинцовском районе Подмосковья (Наталья Сергеевна не хочет называть точное место, чтобы на дачу не началось паломничество поклонников Инны Владимировны - Ред.).

Когда сегодня пишут о многомиллионном наследстве Инны Макаровой, мне это просто смешно читать.

У ее «богатых» наследников зачастую не хватает денег, чтобы поправить фундамент на той самой даче, которую мама построила.

В 1956 году родители получили от государства участок в 12 соток. Хотя наша дача всего в 25 километрах от Москвы, я помню еще то время, когда к нам на участок заходили лоси. Мы с бабушкой их кормили гречневой кашей. Когда мои родители расстались, маме пришлось строить дом самостоятельно. Для одинокой женщины, каковой она была в то время, это очень тяжело. Ей помогала только моя бабушка. Потом мама купила финский домик. И это было счастье. Потом сделала пристройку, дошли руки и до второго этажа.

Несколько лет назад переехал на дачу мой сын Ванечка. Сейчас он один из самых востребованных молодых композиторов (Иван Бурляев написал музыку к фильмам «Холоп», «Притяжение», «Салют-7», «Т-34» и многим другим – Ред.). Ему нравится писать музыку на природе. Ваня пристроил к старому - свой новый дом, на строительство которого ушли все семейные сбережения. На время карантина на дачу переехала и моя дочь Маша Бурляева со своей семьей, а у нее трое детей, младшему сыну Марку 2 года. Так что сейчас на маминой даче - большая компания, состоящая из моих пятерых внуков и двух детей. Настоящая футбольная команда. И это впервые, когда мы живем все вместе в доме, построенном моей мамой.

Мы всегда жили очень скромно. Я часто была в долгах. Деньги уходили на съемки фильмов. Я снимаю детское кино, а это в нашей стране убыточно.

Но кроме съемок фильмов, я организовала международные кинотеатральные школы имени моего отца Сергея Бондарчука. Их уже 11 в мире. Есть мои школы в Испании, в Италии, во Франции. Пока бушует эпидемия, я провожу видеоконференции с моими учениками онлайн.

После мамы осталась и ее трехкомнатная квартира в районе Кутузовского проспекта. Но ни особых ценностей, ни антиквариата в ней нет. Зато есть прекрасный мамин портрет в стиле Федора Рокотова, который заказал Михаил Перельман. Михаил Израилевич очень любил маму. Этот портрет для меня и есть самая большая ценность. И если уж мы заговорили о наследстве Инны Макаровой, то прежде всего это прекрасные советские фильмы с ее участием, которые в память о ней можно пересматривать сегодня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Состояние здоровья Татьяны Булановой: певице уже лучше, но пока она в реанимации — ждет консилиума врачей
Артистка сообщила, что чувствует себя гораздо лучше после госпитализации в предынсультном состоянии. Что известно про состояние здоровья Татьяны Булановой
Новости 24
После заключения новой сделки ОПЕК Владимир Путин созвонился с Президентом США и Королем Саудовской Аравии
Приложение «Госуслуги Стопкоронавирус» для цифровых пропусков не будут применять в Москве
В Москве скончались еще 10 пациентов с коронавиурсом
Борис Джонсон поблагодарил медсестер, которые сидели у его кровати 48 часов
Страны ОПЕК одобрили крупнейшее в истории сокращение добычи нефти на 9,7 миллионов баррелей в сутки
В мире от коронавируса умерли более 100 тысяч человек
ВОЗ: Число зараженных коронавирусом в мире приблизилось к 1,7 миллионам
"Гонорар зависит от успеха": Адвокаты смогут претендовать на часть выигранной клиентом в суде суммы
На всех въездах в Москву перекрыты несколько полос движения
Эксперты ВЭБ расказали, как коронавирус повлияет на доходы россиян
В Минкомсвязи назвали даты вывозных рейсов для эвакуации россиян из Амстердама и Бангкока
В Италии впервые за три недели замедлился прирост новых больных с коронавирусом
В Минэнерго предложили на полгода запретить импорт дешевого бензина
Новак прогнозирует кризис на мировом нефтяном рынке до конца года
РЖД отменяет 32 поезда из-за ситуации с пандемией коронавируса
В МИД России назвали "подлым приемом" поздравление Госдепа США с днем космонавтики без упоминания о Гагарине
Спецрейс для эвакуации россиян из Нью-Йорка запланирован на 14 апреля
В США рассказали о российском комплексе, которого боится НАТО
Путин утвердил новый состав Общественной палаты
Порядок оказания медпомощи беременным в Москве пришлось изменить из-за коронавируса
В ВОЗ объяснили рост новых случаев заражения коронавирусом в Москве
В Кремле предсказали ценовой хаос без сделки ОПЕК по сокращению добычи нефти
В Кремле призвали не "морозить экономику" в регионах с благоприятной обстановкой по коронавирусу
В Минкомсвязи запустили приложение для выдачи цифровых пропусков
Состояние здоровья Надежды Бабкиной: артистку вывели из комы, но она остается в реанимации
Президент Чехии Милош Земан - о сносе памятника Коневу: "Это смешной и глупый поступок"