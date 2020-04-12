Наталья Бондарчук: «О предсказании Ванги я слышала еще лет тридцать назад»

Началось все с шутки, которую распространил один сатирический интернет-ресурс, специализирующийся на создании фейков. Их "новость" о пугающем пророчестве знаменитой прорицательницы Ванги после этого активно обсуждалась в Сети. Якобы болгарская ясновидящая предсказывала появление смертельной болезни, которая поразит мир в 2020 году и унесет тысячи жизней.

Актриса и режиссер Наталья Бондарчук в 1992-м году трижды совершила путешествие к художнику Святославу Рериху в Индию. Ее проводником к Святославу Николаевичу была писательница, востоковед Людмила Васильевна Шапошникова. Об этом Наталья Бондарчук написала в своей автобиографической книге «Единственные дни». Именно во время поездок в Индию она впервые услышала о грядущей эпидемии «легочной чумы».

- Я думаю, что речь шла именно о коронавирусе, - предполагает Наталья Бондарчук. - Мы жили в усадьбе Рерихов в западных Гималаях. Там росли гигантские гималайские кедры. Эти уникальные деревья, как принято считать, древнейшие на Земле. Они как колонны поднимаются вверх на огромную высоту. Некоторым деревьям, как говорят, до 5 тысяч лет. Долгожители.

У Святослава Николаевича имелась небольшая химическая лаборатория в Бангалоре. У него был контракт с французскими парфюмерными лабораториями. Он изготовлял редкие компоненты для духов.

Людмила Васильевна Шапошникова, которая создала Международный Центр Рерихов, рассказала мне, что в недалеком будущем мы столкнемся со страшным заболеванием - «легочной чумой». Когда именно придет болезнь, конечно же, никто не знал, но в своей лаборатории Святослав Рерих работал над созданием лекарственного средства из деодара (гималайский кедр), которое поможет в борьбе с ней.

Я видела это средство, держала его в руках. По виду - жидкая субстанция с сильным хвойным запахом, горьковатая на вкус.

Я знаю, что Святослав Николаевич приезжал к Ванге. Все выдающиеся духовидцы так или иначе связаны друг с другом. Ванга говорила о том, что русские ученые найдут уникальное средство, которое остановит пандемию. Но, что интересно, она в своем предсказании говорила не о гималайском, а об алтайском кедре, который обладает высокой фитонцидностью. В местах, где растут кедровые леса, воздух практически стерильный. Я много раз путешествовала по Алтаю и знаю о целебных свойствах алтайского кедра. Все продукты из него: пыльца, живица, орешки используют при легочных болезнях. В народной медицине водный настой из свежих кедровых орешков пьют при туберкулезе. Эфирное масло облегчает дыхание.

Я не удивлюсь, если в некоторых регионах России, например, в горном Алтае, в итоге не обнаружится ни одного случая заражения коронавирусом.

Конечно, уехать всем на Алтай сейчас невозможно. Но каждый из нас может у себя дома посадить небольшое хвойное деревце. Оно будет обеззараживать воздух. Более того, если капельку живицы (смолистая субстанция, выделяющаяся из разрезов на хвойных деревьях – Ред.) капнуть на марлевую маску перед выходом на улицу, то процесс дезинфекции, на мой взгляд, усилится.

Моя мама, народная артистка СССР Инна Макарова родилась в городе Тайга Кемеровской области. То, что она прожила такую длинную жизнь (Инна Макарова умерла 25 марта на 94-м году жизни – Ред.), возможно, связано и с тем, что ее детство прошло в Сибири. В то время вместо жвачки дети жевали живицу. В тайге собирали дикорастущий чеснок – черемшу или колбу. Моя бабушка-сибирячка Анна Ивановна Герман знала защитные свойства хвойных деревьев. На даче у нас она посыпала грядки хвойным опадом, как защитным средством от многих болезней растений. Сейчас нам всем, возможно, поможет спастись живительная сила природы, неслучайно наши предки искали главного целителя именно в растительном царстве.

Я верю, что российские ученые найдут уникальное средство на основе алтайского кедра.