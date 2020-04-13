Врач-пульмонолог дал 7 советов, как быстрее восстановиться после коронавирусной пневмонии

Во время всеобщей изоляции сайт kp.ru организует полезные видео-лекции с ведущими экспертами разных профилей. Одним из них стал кандидат медицинских наук, врач-терапевт, пульмонолог Сеченовского университета Владимир Бекетов.

Один из зрителей попросил врача ответить на вопрос:

- Как восстановиться после двусторонней пневмонии? Из больницы выписали 19 марта, но до сих пор слабость и плохое самочувствие.

Владимир Бекетов дал семь советов, которые могут пригодиться всем, кто перенес коронавирусную или другую пневмонию.

1. Сразу приготовьтесь к тому, что восстановление после пневмонии процесс небыстрый. Любая пневмония это повреждение легких, интоксикация всего организма. Плюс, как правило, во время пневмонии имеет место кислородное голодание, развитие дыхательной недостаточности. Так что восстановление займет время. У всех оно может быть разным — в зависимости от возраста, общего состояния организма, сопутствующих хронических заболеваний.

2. Плохое самочувствие, сильная слабость после перенесенной пневмонии могут быть связаны с дефицитом железа. Оно очень активно потребляется организмом во время воспалительных процессов. Поэтому рекомендую проконсультироваться со своим лечащим врачом на предмет проверки уровня железа и назначения соответствующих препаратов при необходимости.

3. Для восстановления очень важен режим сна. Вам нужно больше спать.

4. Старайтесь полноценно питаться: больше фруктов, овощей, рыбы.

5. Почаще проветривайте помещения.

6. Следите за уровнем влажности в помещении. Для наших органов дыхания оптимальна влажность 40 — 60%. Ее можно измерить с помощью прибора-гигрометра. При необходимости приобретите увлажнитель воздуха.

7. Ускорить восстановление может помочь прием препаратов с витамином D, если лечащий врач сочтет необходимым их назначить.