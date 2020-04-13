2020-04-13T02:32:53+03:00
Здоровье

Врач-пульмонолог рассказал, какой уровень влажности в помещениях лучше всего для наших легких

Как поддержать свои органы дыхания в период эпидемии COVID-19, пояснил эксперт Сеченовского университета
Анна ДОБРЮХА
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Врач-пульмонолог рассказал, какой уровень влажности в помещениях лучше всего для наших легкихВрач-пульмонолог рассказал, какой уровень влажности в помещениях лучше всего для наших легких
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Во время всеобщей изоляции сайт kp.ru организует полезные видео-лекции с ведущими экспертами разных профилей. Одним из них стал кандидат медицинских наук, врач-терапевт, пульмонолог Сеченовского университета Владимир Бекетов. Эксперт рассказал, как укрепить легкие во время эпидемии COVID-19. Особое внимание нужно уделить микроклимату в помещениях, в первую очередь — уровню влажности, подчеркнул доктор Бекетов.

ПРАВИЛО СТАКАНА ВОДЫ

- Существуют санитарные нормы и правила (СанПины). Согласно им влажность воздуха в помещениях должна составлять 40 — 60%, - поясняет врач. - Но какая влажность на самом деле сейчас у нас дома? Можно померить это прибором-гигрометром (такие приборы достаточно дешевые, можно заказать их онлайн). Если под рукой гигрометра нет, можно воспользоваться обычным стаканом воды. Ставим его в холодильник на самый нижний уровень, охлаждаем до 2 — 4 градусов. Это займет примерно 15 минут. Затем ставим стакан в то место (помещение), где хотим проверить влажность. Если мы видим, что конденсат на стенках есть, это средняя влажность. Если конденсат быстро пропадает, то влажность очень низкая. А есть и конденсат есть, и еще струйки воды бегут по стакану, то влажность высокая.

Теперь выясним: почему вообще такое внимание уделяется относительной влажности? Есть научные данные — так называемая диаграмма Скофилда. Она показывает, насколько хорошо чувствуют себя те или иные биологические агенты в зависимости от параметров относительной влажности. Соответственно, можно понять, как будут протекать те или иные процессы — скажем, аллергический ринит, астма при той или иной влажности.

КАКУЮ ВЛАЖНОСТЬ ВИРУСЫ ЛЮБЯТ

- Если относительная влажность стремится к 80 — 90 — 100%, то, например, очень интенсивно размножаются грибки, - продолжает Владимир Бекетов. - На практике мы такое видим в каком-нибудь подвале или гараже: там, где очень влажно, много плесневых грибков. А вот респираторные вирусы, которые нас особенно интересуют сейчас в период эпидемии, очень хорошо себя чувствуют, когда влажность от 0 до 20 - 30%. В этом случае они быстро высыхают и в виде «сушеной» частицы могут лучше храниться и легко передаваться. Если влажность 80 — 100%, то они передаются с помощью капель и тоже неплохо себя чувствуют в этой среде. То же самое с клещами, бактериями.

Что же получается? А вот что: влажность от 40 до 60%, рекомендуемая нам по СанПинам, как раз является наиболее выгодной для нас с вами, чтобы наши органы дыхания хорошо функционировали. И в то же время такая влажность мешает хорошо сохраняться бактериям, грибкам, вирусам, клещам.

Итого запоминаем: максимально хорошо респираторные вирусы, включая новый коронавирус, передаются при низких температурах и низкой влажности до 20 — 30%. С этим связана в том числе сезонность эпидемий респираторных заболеваний: осень — зима — начало весны.

КАК УРОВЕНЬ ВЛАЖНОСТИ ВЛИЯЕТ НА НАШ ОРГАНИЗМ

- Сейчас накопилось много данных, которые говорят о том, что влажность воздуха влияет и на глаза, и на кожу, и на горло, и на голосовые связки, и на иммунную систему, - поясняет доктор Бекетов. - Слизистые оболочки это наши защитные барьеры. И в то же время они могут стать открытыми входными воротами для инфекции, если плохо увлажнены.

Сухая слизистая в носу, в бронхах, по сути, нарушает работу иммунной системы. Когда слизистая не достаточно влажная, она меняет свою консистенцию, появляются трещины, и таким образом мы открываем входные ворота для инфекций.

Самый эффективный способ добиться необходимого увлажнения слизистых — поддерживать «правильный» уровень влажности воздуха в помещениях, подчеркивает врач.

Как укрепить лёгкие в период пандемии коронавируса?.Как позаботиться о здоровье своих лёгких? Во время пандемии коронавируса этот вопрос актуален как никогда. Ответит на него один из лучших специалистов страны - Владимир Бекетов, к.м.н. врач-терапевт, пульмонолог Сеченовского Университета

ИСТОЧНИК KP.RU

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