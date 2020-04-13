Врач-пульмонолог рассказал, зачем нужен прибор-пульсоксиметр во время эпидемии СОVID и как им правильно пользоваться

Во время всеобщей изоляции сайт kp.ru организует полезные видео-лекции с ведущими экспертами разных профилей. Одним из них стал кандидат медицинских наук, врач-терапевт, пульмонолог Сеченовского университета Владимир Бекетов. Эксперт рассказал, как укрепить легкие во время эпидемии COVID-19. Особое внимание доктор уделил прибору-пульсоксиметру. Он может пригодиться, если возникают трудности с дыханием.

- Пульсоксиметр позволяет определить уровень дыхательной недостаточности, показывая параметры насыщения крови кислородом, - пояснил Владимир Бекетов. - Вы надеваете прибор на палец, и через пару минут он показывает ваш пульс и сатурацию, то есть уровень насыщения крови кислородом. Скажем, у меня сейчас сатурация 97%, пульс 117.

- Норма сатурации — от 94% и выше, - продолжает врач. - Все, что ниже 94%, говорит о дыхательной недостаточности.

Если у пациента с коронавирусной пневмонией, другой пневмонией или острым гриппом, на фоне сердечной недостаточности, сатурация падает ниже 94%, это является показанием для назначения поддержки кислородом. Может применяться баллон с кислородом, кислородный концентратор. В любом случае требуется вызов бригады Скорой помощи для решения вопроса о госпитализации, говорит Владимир Бекетов.

ВАЖНО

Посчитайте свой индекс курящего человека и осознайте степень опасности

- Одна из важнейших мер, которую вы можете предпринять сейчас для защиты ваших легких и всего организма в целом — бросить курить, - подчеркивает врач-пульмонолог.

- Нужно твердо понять: безопасного курения не существует, - подчеркивает Владимир Бекетов. - Чтобы осознать степень опасности, посчитайте свой индекс курящего человека (ИКЧ). Для этого берем количество сигарет, выкуриваемых в день, и умножаем на 12, то есть число месяцев в году. Если вы выкуриваете пачку, 20 сигарет, то получается 240. А теперь научно-медицинские данные:

- если ИКЧ больше 120-ти, то у вас есть риск развития хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). На сегодня это пятая причина смертности в мире. Эта болезнь трудно поддается лечению. И по сути среди всех болезней каждая пятая смерть приходится на ХОБЛ.

- Если ИКЧ больше 160-ти, то риск развития ХОБЛ очень велик.

- Если ИКЧ больше 200, значит, вы злостный курильщик, у вас обязательно признаки ХОБЛ и, скорее всего, есть высокий риск развития рака легких.

- Считается, что есть разница во вредности табачных продуктов, - продолжает Владимир Бекетов. - Самый вредный по данным на сегодня - кальян. Потом идут сигареты, трубки, сигары, вейпы, системы нагревания табака. Но! У вас не должно быть ложного ощущения, что курение вообще может быть безвредным. Нельзя думать, что вейп намного менее вреден, чем сигареты.

2019-й год запомнится человечеству тем, что наша цивилизация познакомилась с двумя новыми болезнями: COVID-19 и острая липоидная пневмония, которая развивается при использовании вейпов. В США была целая эпидемия липоидной пневмонии, развивающейся в результате вдыхания глицерина. Он разлагается на формальдегид и другие токсичные вещества, которые вызывают интоксикацию и повреждение нижних отделов легких.

- Поэтому призываю вас в период эпидемии отказываться от курения, чтобы защитить свои легкие, подчеркивает врач.

Где вам помогут:

- есть бесплатная горячая линия в рамках государственной антитабачной кампании: 8 800 200 0 200

- много полезной информации можно найти на сайте бросаемкурить.рф

Как укрепить лёгкие в период пандемии коронавируса?.Как позаботиться о здоровье своих лёгких? Во время пандемии коронавируса этот вопрос актуален как никогда. Ответит на него один из лучших специалистов страны - Владимир Бекетов, к.м.н. врач-терапевт, пульмонолог Сеченовского Университета