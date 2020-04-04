В Нью-Йорке врачи заметили, что коронавирус все чаще поражает почки и сердца больных
США продолжает "бить" антирекорды по числу зараженных коронавирусом: 275 000 человек инфицированы, более 7400 погибли.
Как сообщает CNN, врачи отмечают резкое увеличение не только числа новых пациентов в Нью-Йорке, который стал эпицентром заражения в США, но и тяжелых случаев течения болезни:
- По сравнению с прошлой неделей пациенты, кажется, болеют сильнее, - призналась журналистам Келли Брэдшоу, медсестра отделения интенсивной терапии в крупной нью-йоркской больнице. - Начинается все с воздействия на одну часть тела, а затем вирус влияет на все больше и больше систем организма.
В больницах фиксируют случаи, когда из-за коронавируса становятся поражены почки и сердце.
У этого явления может быть два объяснения: или коронавирус мутирует, или пациенты "засиживаются" дома и поступают в больницы уже с запущенной стадией заболевания.
Тем временем Китай сообщает всего о 19 новых случаях заболеваения. Им понадобилось три месяца на победу на вирусом. Помогло социальное дистанцирование и усиление медицины - новые больницы, обеспечение врачей средствами зашиты.
Президент США Дональд Трамп предпочел не вводить режим изоляции, несмотря на большое число зараженных.
ИСТОЧНИК KP.RU