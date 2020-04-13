2020-04-13T10:50:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 13 апреля 2020: 1355 человек заболели за сутки

Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в Москве на 13 апреля 2020
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Фото: REUTERS
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Свежие данные о количестве новых случаев заболевания коронавирусом обнародовали в оперативном штабе столицы по борьбе с распространением вируса. За последние сутки диагноз СOVID-19 в Москве поставили 1355 пациентам. Всего за сутки в России заболели 2558 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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