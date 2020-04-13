Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 13 апреля 2020: 1355 человек заболели за сутки

Свежие данные о количестве новых случаев заболевания коронавирусом обнародовали в оперативном штабе столицы по борьбе с распространением вируса. За последние сутки диагноз СOVID-19 в Москве поставили 1355 пациентам. Всего за сутки в России заболели 2558 человек.

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Врачи сказали, можно ли повторно заразиться коронавирусом

Неожиданные новости пришли из Южной Кореи: как писала «КП», там почти сотня человек заразилась коронавирусом повторно. Мы спросили у врачей — возможно ли такое в реальности и возникает ли у выздоровевших иммунитет к болезни? (подробности)