2020-04-12T16:10:25+03:00
Наука

Врачи сказали, можно ли повторно заразиться коронавирусом

«КП» задала экспертам вопрос об одной из главных тайн COVID-19 [видео]
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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На данный момент нет доказательств того, что у человека, переболевшего коронавирусом, вырабатывается устойчивый иммунитет.На данный момент нет доказательств того, что у человека, переболевшего коронавирусом, вырабатывается устойчивый иммунитет.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Неожиданные новости пришли из Южной Кореи: как писала «КП», там почти сотня человек заразилась коронавирусом повторно. Мы спросили у врачей — возможно ли такое в реальности и возникает ли у выздоровевших иммунитет к болезни?

— На данный момент нет доказательств того, что у человека, переболевшего коронавирусом, вырабатывается устойчивый иммунитет. Допустим, прошло мало времени после выздоровления, иммунная система не может давать отпор вирусу, значит, нет теоретических ограничений, чтобы кто-то не заболел снова, — рассказывает Сергей Семенов, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Отдела научных основ приполярной (арктической) медицины Научно-исследовательского центра Медицинского института СВФУ.

— Сейчас готовят тест-системы для ИФА — иммуноферментного анализа, то есть, проще говоря, выявления антител к вирусу в крови человека, — продолжает эксперт. — Как только данный тест разработают и у людей смогут находить такие антитела — только тогда и можно утверждать, вырабатывается иммунитет или нет, насколько он стойкий, переболел ли отдельно взятый человек или до сих пор является носителем вируса.

В то же время, по мнению научного сотрудника научно-исследовательской лаборатории «Молекулярная медицина и генетика человека» Медицинского института СВФУ — Миры Саввиной, ключ к этой загадке — в специфических особенностях вируса:

— Делать какие-либо заключения очень рано, проведенных исследований не хватает для фундаментальных выводов, и пандемия продолжается. Но могу поделиться любопытными фактами: РНК вируса еще долго остается в организме, если даже болезнь перестала симптоматически проявляться; возможно, это и является одной из причин положительного результата повторных тестов, как в случае с Южной Кореей, — отмечает Мира Саввина.

Вылечились от коронавируса в возрасте 100 лет.С ними уже прощались родственники, а они поправились и вышли из больницы. Ну и что, что им 100 лет - их миссия на земле еще не закончена!

Также, отмечает она, есть данные по изучению вируса SARS — атипичной пневмонии, вспышка которой произошла в 2003 году, и MERS (Ближневосточный респираторный синдром, вызванный вирусом той же группы, что и SARS-Cov-2). Так вот, была выявлена разная продолжительность «жизни» антител в организме, в зависимости от типа возбудителя:

— При SARS антитела сохранялись до 3 лет, при MERS — до 1 года. Полагаю, что иммунный ответ у каждого индивидуален. Какой иммунитет вырабатывается при Sars-cov-2 (и сколько он может сохраняться) — ещё никому не известно, — подчеркнула научный сотрудник. — При этом в геноме коронавируса, как и любого вируса, наблюдаются изменения, точечные замены, то есть он мутирует. И поступают сведения, что в разных странах этот вирус имеет свои особые «отпечатки» в геноме, и таким образом можно сделать предположение, в какой стране человек мог быть заражен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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