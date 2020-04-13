2020-04-13T13:12:16+03:00
Коронавирус Covid-19

"У нас карантин, а он баб водит" Дед сдал полиции внука, который привел домой девушку на ночь

Пенсионер пожаловался на внука, нарушающего самоизоляцию
Иван РУНЕВ
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Пенсионер пожаловался на внука, нарушающего самоизоляциюПенсионер пожаловался на внука, нарушающего самоизоляциюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Эта история произошла в Подмосковной Барвихе несколько дней назад. 30-летний мужчина проживает в одном доме со своим 86-летним дедушкой Петром Елизаровичем. Молодой человек привык работать сменами два через два, а в свободное от трудовой деятельности время проводить в компании друзей, девушек и алкоголя. И уходить на самоизоляцию в столь сложный для всего мира период мужчина не спешил, продолжал развлекаться, как умел.

- Он работает тут недалеко, в лесу, строит что-то, по сменам работает, а тут я смотрю он уходит каждый день. Я его предупреждал, что нельзя так, но он меня не слушал. А в этот раз так вообще ушёл, напился, да ещё и привёл с собой какую-то, - рассказал Петр Елизарович kp.ru.

Пенсионер беспокоился за своё здоровье, неизвестно с кем общается внук, и непонятно кого он привёл в дом. Сначала дедушка попросил внука девушку из дома увести, но получил от внука отказ, поэтому и позвонил в полицию.

- Приехал наряд, они их обоих забрали, протоколы им выписали за нарушение самоизоляции. Теперь выходит он только на работу, - говорит Петр Елизарович.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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