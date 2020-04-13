2020-04-13T14:31:20+03:00
Звезды

Раиса Рязанова прервала молчание после смерти сына

75-летняя актриса вышла на связь с поклонниками
Ольга ЛИБГАРДТ
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75-летняя актриса вышла на связь с поклонниками75-летняя актриса вышла на связь с поклонникамиФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Актриса Раиса Рязанова в начале 2020 года похоронила единственного сына. После смерти заслуженного артиста России, 51-летнего Данилы Перова 75-летняя звезда фильма "Москва слезам не верит" не дала ни одного интервью. Но на днях она побывала в гостях у актера и режиссера Александра Мохова и вышла на связь с поклонниками.

Раиса Рязанова прервала молчание и ответила на вопросы пользователей соцсетей. Она сообщила, что у нее нет своего блога и пожаловалась на женщину, которая от ее имени общается с публикой.

"С Интернетом у меня, мягко говоря, отношения не сложились. За меня создала страничку какая-то женщина, которая почему-то присвоила право так делать. От моего имени вступила в диалог с Ириной Розановой. Кристина Бабушкина тоже думала, что общается со мной", - посетовала Раиса Ивановна.

Она отметила, что в итоге Кристина связалась с самозванкой и пристыдила ее. "Ведь неизвестно, что та от моего имени может наговорить и написать зрителям!", - цитирует Рязанову "Экспресс газета".

О смерти сына Данилы Перова актриса пока говорить не готова. Слишком сильна боль от потери ребенка. "Мне бы не хотелось сейчас встревать в сложные и минорные события моей жизни. Поэтому давайте опустим... Жива-здорова, сижу прямо", заверила звезда.

А вот о внуке артистка рассказывает с удовольствием. Андрей пошел по стопам знаменитой бабушки и отца. "Это скорее произошло потому, что у него две бабушки актрисы и папа - актер... Он с ним в театре не то что вырос, но часто сопровождал и его шпыняли: «Уйди»... Видно, в результате в него влилось что-то. Он же папу видел на экране и в театре", - поведала Рязанова.

Напомним, единственный сын Раисы Рязановой скончался в результате оторвавшегося тромба в январе 2020 года. "В три часа ночи почувствовал себя плохо, его стало знобить. Выпил чай с лимоном...Позвонил в скорую помощь. Скорая ехала десять минут, а он умер за семь", - делилась подробностями трагедии подруга Данилы Перова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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