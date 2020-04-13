2020-04-13T15:48:21+03:00
Спорт

Дарья Клишина приняла вызов Криштиану Роналду

Известные спортсмены, находящиеся в самоизоляции по всему миру, участвуют в различных челленджах
Сергей КИРИЛЛОВ
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Дарья КлишинаДарья КлишинаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российская прыгунья в длину Дарья Клишина продолжает радовать своих поклонников задорными тренировками. Теперь легкоатлетка выставили в сети на первый взгляд простенькое упражнение от Криштиану Роналду. Сидя на полу, надо дотянуться до поднятых ног руками. Кто за 45 секунд сделает таких касаний больше, тот и победил. Повторить эти «животики» может практически каждый, но вот чтобы держать такой темп, надо быть очень тренированным человеком.

dariaklishinadariaklishina
Принимаю #челлендж домашний кубок Nike от @cristianoм
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«Принимаю #челлендж домашний кубок от @cristiano

Сделала 97 раз за 45 сек

Кто больше?», - подписала Дарья свое выступление.

Сам же Криштиану Роналду за 45 секунд дотянулся до ног 142 раза. Правда, надо отметить, что амплитуда у него была меньше, чем у легкоатлетки Клишиной, подошедшей к этому упражнению более академично.

Впрочем, рекорд Криштиану Рональду уже побит. Известный в прошлом футболист Кларен Зеедорф тут же сделел 143 «животика».

clarenceseedorfclarenceseedorf
Core crusher challenge accepted my friend @cristiano! How many can you all do? Stay safe, stay healthy and stay home everyone! #LivingRoomCup
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А вот победительница Паралимпийских игр итальянка Беатриче Вио (она пережила ампутацию обеих рук и ног) побить рекорд не успела, ей помешала ее собака, которая стала играть с хозяйкой.

bebe_viobebe_vio
@cristiano I ALMOST won against you but then Taxi ...
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Кстати, челлендж от Криштиану Роналду поддержали не только спортсмены, но и различные музыканты, певцы, известные блогеры. Кто из них обгонит известных футболистов?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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