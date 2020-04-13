Как освятить куличи, яйца и Пасху дома: советы священника

В некоторых губерниях храмы будут закрыты на Пасху. Верующих призвали молиться дома. На главный православный праздник есть традиция — освящать пасхальные яйца и куличи. Как это следать дома? «КП» обратилась за советом к священнику Максиму Первозванскому.

КАК ЭТО ДЕЛАТЬ ДОМА?

Отец Максим: Пока не было указания от священноначалия. Поэтому, возможно, будут уточнения. Но если их не будет, то я бы рекомендовал сделать это следующим образом.

Прочитать обыкновенное начало «Царю небесный», «Трисвятое», «Отче наш», которые есть в любом молитвослове. После этого пропеть тропарь воскресный второго гласа: «Егда снизшел еси к смерти, Животе Безсмертный». После этого покропить куличи, пасхи, яйца святой водой со словами «Освящаются куличи, пасхи, яйца во имя Отца, Сына и Святаго Духа».

В ЧЕМ СМЫСЛ ОСВЯЩЕНИЯ?

Отец Максим: Когда мы что-то освящаем, мы приносим это и посвящаем это Богу. Мы выделяем это из обычного хода вещей, профанного мира, и говорим, что это особая еда. Это не просто хлеб, а хлеб в честь праздника. Это не просто яйца, это яйца в честь праздника. Это не просто творог, а это пасха в честь праздника. Мы тем самым наделяем эту еду неким для нас особым праздничным смыслом. С ней ничего не происходит, она не становится от этого более вкусной или более полезной. Она не приближает нас к Богу. Апостол Павел говорит: «Едим ли мы, ничего не приобретаем; не едим ли, ничего не теряем». Но она становится символом праздника.

Мы надеваем праздничные одежды, они особые одежды. Мы в семье всегда надеваем красные одежды. Красные рубашки, красные платья, красные платочки. Отец Андрей Мазур, архидьякон, приходил всегда на пасхальную службу в красном подряснике. Особым образом одеваемся, особым образом говорим, особым образом поздравляем друг друга, едим особую пищу. Не просто мясо – раз и съели.

Священник Максим Первозванский.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ПОЧЕМУ МЫ МОЖЕМ САМИ ОСВЯЩАТЬ КУЛИЧИ?

Отец Максим: Это не церковное таинство. В храм мы приходим не для того, чтобы освятить куличи и яйца. В храм надо идти, чтобы поклониться плащанице, чтобы поучаствовать в службе, чтобы причаститься святых Христовых тайн. А вообще после службы нам еще и куличи окропят для того, чтобы мы, вернувшись домой с пасхальной службы, могли сесть за освященный праздничный стол. Но в этом году мы лишены возможности гораздо более серьезных вещей.

ТЕКСТ МОЛИТВ

Начало

Во и мя Отцá, и Сы на, и Святáго Ду ха. Ами нь.

Молитва Святому Духу

Царю Небéсный, Утéшителю, Ду ше и стины, И же вездé сый и вся исполня яй, Сокрóвище благи х и жи зни Подáтелю, прииди и всели ся в ны, и очи сти ны от вся кия сквéрны, и спаси , Блáже, ду ши нáша.

Трисвятое

Святы й Бóже, Святы й Крéпкий, Святы й Безсмéртный, поми луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Слáва Отцу и Сы ну и Святóму Ду ху, и ны не и при сно и во вéки векóв. Ами нь.

Молитва Господня

Óтче наш, И же еси на небесéх! Да святи тся и мя Твоé, да прии дет Цáрствие Твоé, да бу дет вóля Твоя , я ко на небеси и на земли . Хлеб наш насу щный дáждь нам днесь; и остáви нам дóлги нáша, я коже и мы оставля ем должникóм нáшим; и не введи нас во искушéние, но избáви нас от лукáваго.

Тропарь воскресный. Глас 2-й:

Егда снизшел еси к смерти, Животе Безсмертный, / тогда ад умертвил еси блистанием Божества: / егда же и умершия от преисподних воскресил еси, / вся силы небесныя взываху: / Жизнодавче, Христе Боже наш, слава Тебе.

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