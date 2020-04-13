Пропуск против коронавируса: итальянцы заполняют самодекларации, а греки - пишут смски

В Москве и Подмосковье начали выдавать специальные пропуска для передвижения на автомобиле и общественном транспорте по городу и области. Выдача разрешений началась сегодня, а со среды наличие пропуска станет обязательным.

Для передвижения пешком пока пропуска не требуются, как и для выгула собак, выноса мусора, похода в магазин или аптеку.

Введение жестких ограничительных мер, на которые пошли московские власти, объясняются борьбой с распространением эпидемии коронавируса. Но есть ли смысл в таком ужесточении контроля за гражданами и соблюдением ими добровольной самоизоляции?

«КП» изучила опыт других стран, выбравших этот путь.

КИТАЙ

Первым обкатал введение пропускной системы Китай. В провинции Хубэй и, в частности в городе Ухань, в момент обострения эпидемиологической ситуации власти создали приложение, с помощью которого можно было получить QR-код для выхода из дома. В ходу были и бумажные пропуска, где помимо основных данных о гражданине указывалась его температура.

Пропуск позволял покидать пределы жилого комплекса одному члену семьи один раз в двое-трое суток. Для этого жильцам дома выдавались специальные книжки учета выхода. Полицейские и медработники получали отдельные пропуска.

ФРАНЦИЯ

Когда власти пятой республики объявили общенациональный карантин в середине марта, в это же время были разработаны специальные бланки, которые необходимо было распечатывать и заполнять при выходе из дома. Гражданин мог выбрать одну или несколько причин, побудивших его нарушить режим самоизоляции.

Тех, у кого такого бланка не оказалось, ждал штраф - 135 евро, а за повторное нарушение – 1500 евро. За многократные нарушения нарушителям грозит арест до шести месяцев.

В начале апреля во Франции ввели цифровые пропуска. QR-код могут проверить и отсканировать полицейские. В пропуске содержится основная информация о гражданине: имя, фамилия, дата и место рождения, причина выхода на улицу и запланированное время выхода. Бумажные бланки также остались в силе.

В Италии пропуска назвали самодекларацией и появились они не так давно. До этого власти уповали на гражданскую сознательность итальянцев.Фото: REUTERS

ИТАЛИЯ

В Италии пропуска назвали самодекларацией и появились они не так давно. До этого власти уповали на гражданскую сознательность итальянцев. Теперь каждый, кто захочет покинуть дом, должен заполнить документ, указав имя и фамилию, дату и место рождения, адрес проживания, контактный телефон. Выйти на улицу может только тот, кто не находится на карантине. В случае, если выяснится, что гражданин солгал, то ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Итальянцы могут выйти из своих домов только в четырех случаях: поездка до работы (при себе нужно иметь дополнительный рабочий пропуск и заверенное письмо от руководителя), поход в магазин, аптеку или банк, состояние здоровья или форс-мажорные обстоятельства.

При себе в любом случае необходимо иметь паспорт. Если декларации у гражданина не окажется, то его может грозить штраф от 200 евро, в некоторых регионах размер может доходить до 5 тысяч евро. Злостных нарушителей могут отправить под арест на три месяца.

ГРЕЦИЯ

Грекам и киприотам, чтобы выйти из дома, необходимо отправить СМС-сообщение с указанием цели выхода и своими основными данными. После получения подтверждения, гражданин имеет право выбраться на улицу.

АЗЕРБАЙДЖАН

Чтобы выйти из дома, гражданину необходимо отправить СМС-сообщение на специальный номер. В тексте нужно указать имя и фамилию, паспортные данные и цель выхода. Если поездка планируется на автомобиле, то потребуется указать номер авто. Выйти из дома можно только после получения ответного подтверждения.