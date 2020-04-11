Цифровые пропуска в Москве в период самоизоляции: как оформить и кому необходимы

11 Апр 2020 2020-04-11T20:36:51+03:00

«КП» собрала всю информацию о работе новых цифровых пропусков в Москве в период самоизоляции

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О введении цифровых пропусков в Москве в период самоизоляции для контроля за передвижением граждан в период всеобщей самоизоляции говорили уже давно. Ясность в ситуацию в субботу, 11 апреля внес мэр Москвы Сергей Собянин. В своем блоге он подробно рассказал о новом указе, который он подписал 11 апреля.

«Сегодня я подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. Начать оформление цифровых пропусков можно будет с понедельника 13 апреля 2020 года. Со среды 15 апреля 2020 года их наличие для поездок станет обязательным.»: сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

При этом пешеходам пропуска пока не понадобится. А вот соблюдать правила самоизоляции им придется. То есть выходить из дома можно только для похода на работу, в ближайший магазин или аптеку.

Мэр столицы сообщил о том, кому положены пропуска и как их оформить.

«Пропускная система носит заявительный характер. Получить цифровой пропуск сможет каждый, а перечень уважительных причин для поездок является открытым. Но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений. Проверять будем через соответствующие информационные системы и с помощью непосредственного контроля на дорогах и в общественном транспорте».

Заказать пропуск можно будет на портале правительства Москвы MOS.RU. Власти уверяют, что эта процедура будет не сложнее покупки в интернет-магазине. А для людей старшего поколения будет доступно оформление по телефону и с помощью смс.

«На первый взгляд, система цифровых пропусков кажется сложной. Допускаю, что могут возникнуть какие-то технические проблемы. Давайте наберемся терпения. Уверен, что вместе мы освоим и наладим эту систему.

К сожалению, это необходимость. Необходимость для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье многих москвичей, как можно быстрее преодолеть беду и вернуться к нормальной жизни.»: написал в своем блоге Сергей Собянин.

В мэрии Москвы подготовили ответы на самые актуальные вопросы о работе спецпропусков.

Как получить цифровой пропуск

Что представляет собой цифровой пропуск?

Пропуск выдается в электронном виде и представляет собой специальный код, состоящий из цифр и букв, первые 4 знака которого означают дату окончания срока действия пропуска, остальные 12 знаков позволяют идентифицировать его владельца и цель поездки. QR-код на пропуске обеспечивает быструю проверку сведений сотрудниками контролирующих органов.

Цифровой пропуск для передвижения по городу

Какие поездки требуют получения пропуска?

Получение цифрового пропуска требуется для поездок на любом виде личного и общественного транспорта – мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте.

Категории цифровых пропусков для проезда на общественном и личном транспорте

Как осуществляются поездки между Москвой и Московской областью, между Москвой и другими регионами страны?

Между Москвой и Московской областью будет действовать «роуминг» цифровых пропусков. Для поездки «Москва – Московская область» и обратно москвичам необходимо заказывать один пропуск на портале mos.ru.

И наоборот, жители Московской области заказывают пропуск для поездок в Москву и по Москве на своем сайте.

Для поездки в Москву из другого региона необходимо запросить московский пропуск.

Порядок передвижения по Москве в условиях режима повышенной готовности

Как получить цифровой пропуск?

Получить цифровой пропуск можно тремя способами:

На портале MOS.RU: Выберите услугу «Получение цифрового пропуска на передвижение по городу», заполните необходимые данные, отправьте заявку.

Система отобразит на экране специальный код, который необходимо сохранить (записать, сфотографировать или сделать скриншот). Одновременно пропуск будет выслан на электронную почту, если вы ее указали.

Отправить СМС на короткий номер 7377.

По телефону +7 (495) 777-77-77.

Проверка цифровых пропусков в Москве и Московской области

Кому не нужно получать цифровые пропуска?

Поездки без цифрового пропуска в служебных целях имеют право совершать военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, судьи и иные служащие, имеющие удостоверения установленного государством образца. Цифровые пропуска не требуются гражданам младше 14 лет.

Какие дополнительные сведения необходимо сообщить для поездок на личном автомобиле и в общественном транспорте?

При подаче заявки на получение цифрового пропуска для поездок на личном автомобиле необходимо сообщить его государственный регистрационный номер.

Для поездок в общественном транспорте в заявке на получение пропуска необходимо указать номер карты «Тройка» или «Стрелка» (при наличии).

Как пользоваться цифровым пропуском?

Находясь в пути, граждане обязаны предъявить паспорт и цифровой пропуск (показать распечатку или экран смартфона) по требованию должностных лиц, осуществляющих контроль передвижения по городу.

Проверка пропуска будет осуществляться в присутствии гражданина с помощью специальной программы в планшете.

Будут ли защищены персональные данные?

Хранение и обработка персональных данных, собираемых для выдачи цифровых пропусков, будут осуществляться в соответствии с законодательством о персональных данных.

По окончании действия режима повышенной готовности информация о выданных пропусках будет уничтожена.

ВАЖНО

Указом мэра введены пропуска трех категорий

1 Для поездок, связанных с осуществлением трудовой деятельности.

Выдается до 30 апреля включительно в случаях, если организация продолжает работать и присутствие сотрудника на рабочем месте является абсолютно необходимым.

Разрешает поездки на работу и обратно, а также служебные разъезды, например, доставку товаров курьерами.

Количество поездок не ограничено.

2 Для поездок в медицинские учреждения.

Пропуск этой категории выдается на 1 день и разрешает поездку в конкретное медицинское учреждение.

Количество выдаваемых в течение недели пропусков не ограничено.

3 Для поездок в других личных целях, соответствующих режиму повышенной готовности (в магазин, на дачу, на вокзал и т.п.).

Пропуск этой категории выдается на 1 день и разрешает поездку до места назначения и обратно.

Получить этот пропуск можно будет 2 раза в неделю. Полный текст указа можно прочитать здесь.

ГОРЯЧИЙ ТЕЛЕФОН

Для консультаций по вопросам получения пропусков можно позвонить по телефону +7 (495) 777-77-77.

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ИСТОЧНИК KP.RU