«На картошку» бросают студентов и заключенных, больше в селе работать некому

Пандемия вытащила на белый свет еще одну грандиозную проблему. Работодатели, годами пользовавшиеся дешевым трудом гастарбайтеров, вдруг обнаружили, что те куда-то пропали и работать некому. Наиболее остро это ощутили на себе фермеры, которые уже сейчас из-за дефицита рабочих рук сокращают посевные площади под овощные культуры. И на форумах аграриев с новой силой вспыхнула дискуссия на тему — как вернуть русского человека на поля? Причем, так, чтобы это было выгодно и самому человеку, и работодателю, и государству.

Таджики уехали – урожай под угрозой

Гастарбайтеры в сельском хозяйстве - головная боль не только России. Из-за карантина под угрозой оказался сбор урожая в Европе — там традиционно использовали для этого иностранцев, которые из-за изоляции не смогут приехать в этом году, а только Германия ежегодно привлекала для этого до 300 тысяч работников, преимущественно из Польши и Румынии. И клубнику, спаржу, ранние овощи попросту некому убирать. Профсоюзы и фермерские союзы европейских стран призывают мобилизовать собственные ресурсы, из тех, кто в этот период остался без работы.

Отвечать на этот вызов придется и нашей стране, особенно в посевную, которая уже началась в ряде регионов. Недавно в ходе видеоконференц-связи о возникших трудностях с рабочими руками рассказали овощеводы — таджики и узбеки уехали, новые из-за закрытых границ не появились, и земледельцы уже крепко призадумались о сокращении площадей под овощи открытого грунта.

«По окончанию сезона что делать человеку на селе?»

Почему так получилось? Проблема копилась годами. Русские деревни и их обитатели слишком долго пребывали на задворках экономической политики страны, вследствие чего многие из них обезлюдели. Аграрии отмечают — они бы и рады взять на работу местных, но зачастую в разоренных селах сегодня проживают пожилые люди, молодежь в поисках лучшей жизни разбрелась по городам и выманить их оттуда уже никак не получится.

Оставшись без гастарбайтеров, наше сельское хозяйство столкнулось с жесточайшим дефицитом рабочих рукФото: Андрей ТАНАЕВ

Еще одним отягчающим моментом является сезонность сельского труда. «В сезон человек на плантации, за рабочий день 10-12 часов может заработать в месяц - 30-35 тысяч рублей и это, как вы понимаете, серьезный физический труд, - пишет один из саратовских овощеводов. - Но по окончанию сезона что делать человеку на селе? И вот мы получаем, что более полугода человек вынужден непонятно чем заниматься и есть. К этому прибавьте телевизор с рекламой красивой жизни, вакансии охранников в городах с зарплатой, может быть, немного ниже той что на поле, но круглогодично...»

- Фермерам нужна стабильность и гарантия, что на этот сезон у них точно будут рабочие руки, - прокомментировал «Комсомолке» глава Ассоциации фермеров Дона Вадим Бандурин. - Гастарбайтер приезжает на сезон, он прямо там живет 3-4 месяца и там же работает. С местным населением так далеко не всегда получается сделать. Еще один фактор — стоимость иностранной рабочей силы, благодаря которой цена на конечный продукт ниже.

Кроме того, вмешивается и прогресс с его высокой механизацией труда, когда вместо пяти старых тракторов (и, соответственно, пяти трактористов) ту же площадь сегодня сможет обработать один высокопроизводительный трактор. И это — при меньших затратах на технику, солярку и зарплаты.

Таджики и узбеки уехали, новые из-за закрытых границ не появилисьФото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Чиновникам следует включить голову!»

Задумались над неожиданно возникшими сложностями и в Минсельхозе РФ. Там предложили использовать на посевной и уборке урожая студентов сельхозвузов, заключенных, а также потерявших работу.

Однако аграрии все чаще в последнее время требуют не ограничиваться краткосрочными аварийными мерами, а решить проблему кардинально, чтобы изменить ситуацию на сельском рынке труда. Чтобы потом снова не наступать на те же грабли, когда сельхозка по-прежнему останется зависимой от иностранной рабочей силы. Пандемия-то рано или поздно закончится и толпы гастарбайтеров снова заполонят российские поля. Поэтому самое время застолбить рабочие места за местными людьми, тем самым решив кучу вопросов, от той же продовольственной безопасности и сельской безработицы до возрождения деревень. Но все признают - без мощной государственной программы здесь явно не обойтись.

«Проблема с кадрами — она очевидна давно, просто заглушалась притоком мигрантов, - констатирует совладелец «Питомника Дуброво» (Новгородская область) Алексей Скибин. - Экономгеографы давно говорили про опасность централизации, опасность стягивания людей в мегацентры и запустение территорий между... Работать некому, а когда плотность населения снижается ниже критической — процесс необратим, никакой инвестор не исправит ситуацию в такой местности. Только государство, только восстановление и строительство инфраструктуры.

Задумались над неожиданно возникшими сложностями и в Минсельхозе РФ. Там предложили использовать на посевной и уборке урожая студентовФото: Анатолий ЖДАНОВ

- Властям стоит как следует подумать: как заинтересовать бизнес, чтобы тот был заинтересован привлекать россиян к работе, - говорит гендиректор «Питомника Савватеевых» Ирина Савватеева. - Это муторно, сложно, требует средств, времени и массу энергии. Но это можно делать! У меня во всех трёх питомниках всего один иностранец — голландец, технолог. Все остальные - местные. Конечно, очень тяжело порой искать людей, особенно в Московской области. Но находим! Как полагается по закону, платим вдвойне за переработку, покупаем одежду, обувь. Просто к людям по-человечески относимся. И платим за их обучение. А почему бы часть таких расходов предпринимателя государству не взять на себя? Почему бы государству не давать бизнесу средства на обучение местных работников? Почему бы не предусмотреть послабления для тех, кто обходится без гастарбайтеров? Пора уже многим нашим чиновникам включить голову, чтобы как следует подумать над этой задачей. Она не неразрешимая!

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