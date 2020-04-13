Карта патрулей ДПС на съездах с МКАД: 160 пунктов проверки c адресами

Еще в прошлую пятницу москвичи заметили небывалое количество патрульных машин ДПС на улицах города. Работу в усиленном режиме тогда официально подтвердили в столичном главке МВД. Поползли слухи мол, в Москву не впускают машины с госномерами других регионов. Но на самом деле это не так.

Дополнительные посты ДПС установили для контроля исполнения указа мэра Москвы от 11 апреля о введении в городе цифровых пропусков. Напомним, они нужны для передвижения на любых видах транспорта от велосипедов, скутеров и мотоциклов до личных машин, метро и автобусов. Выдавать индивидуальные QR-коды начали с понедельника, 13 апреля.

С этого же дня столичные гаишники работают по новым правилам. На всех съездах с МКАД дежурят патрульные машины ДПС. Всего в городе 160 таких пунктов проверки (смотри карту). Штрафы за отсутствие цифровых пропусков пока не выписывают.

- Сотрудники ДПС проверяют документы, устанавливают цель поездки и напоминают автомобилистам о действующем в городе режиме самоизоляции, - сообщил «КП» Владимир Васенин, руководитель пресс-службы столичного главка МВД.

Со среды, 15 апреля, гаишники начнут составлять протоколы за отсутствие цифровых пропусков. Штраф за такое нарушение 5000 рублей. Так что лучше не нарушать, ну или не попадаться. «Комсомольская правда» публикует карту Москвы, на которой отмечены патрули ДПС, которые в круглосуточном режиме будут проверять наличие цифровых пропусков. Экипажи дежурят во всех районах города.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/772765" frameborder="0"></iframe> Как работают блокпосты ДПС на съездах с МКАД.

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